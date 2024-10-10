Gazze\'nin Sesi ve Gençlik Söyleşisi

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Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen " Gazze'nin Sesi ve Gençlik" konulu söyleşi gerçekleştirilecek.

Programda Ayçin Kantoğlu, Gazze'de yaşanan insanlık dramını ve gençliğin bu süreçteki rolünü ele alacak. Kantoğlu'nun yanı sıra video gösterimleri ve ezgi dinletileri de yer alacak etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı ile başlayacak. Program, Gazze'deki gençlerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmeyi ve bu farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Söyleşide Gazze'deki gençlerin sesine kulak verilmesi ve yaşanan trajedilerin daha iyi anlaşılması için görsel içerikler de sunulacak. Söyleşi sonunda ise katılımcıların soruları yanıtlanacak ve anlamlı bir sohbet ortamı oluşturulacak. - AFYONKARAHİSAR