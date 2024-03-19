Gazze\'ye Deniz Yoluyla Yardım Gönderildi

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Güney Kıbrıs'tan deniz yoluyla gönderilen 200 tonluk yardım, Gazze'nin kuzeyindeki halka dağıtıldı.

ABD merkezli yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) tarafından yapılan açıklamada, deniz koridoru üzerinden gönderilen ilk yardımın Gazze'nin kuzeyindeki sivillere ulaştırıldığı duyuruldu. Bölgeye 200 ton gıda sağlandığı belirtilen açıklamada, "Açlıkla karşı karşıya olan ailelere ulaştırılan gıdalar, yaklaşık 20 yıldır Gazze kıyılarına ulaşan ilk insani yardım sevkiyatıyla geldi. WCK, yerel ve uluslararası ortaklarının yanı sıra ihtiyaç sahibi Filistinlilere kara, deniz ve hava yoluyla 39 milyon öğünden fazla yemek sağladı. Yardıma erişimin son derece kısıtlı olduğu kuzeydeki ailelere bugün pirinç, un, baklagiller, sebze ve proteinlerin ulaştırılması, acilen ihtiyaç duyulan gıdanın deniz yoluyla gönderilebileceğini kanıtlıyor" ifadeleri kullanıldı. Bölgedeki sivillere ayrıca hazır yemekler de getirildiği vurgulandı. Açıklamada, "Bölgedeki ekiplerimiz, Gazze'ye uzanan bu deniz yardım yolunun açılması için aylardır aralıksız çalışıyor. Kıbrıs'ta yiyecek tedarik edip gemilere yüklüyoruz, kargoları güvenli bir şekilde boşaltmak için Gazze'de bombalanan binaların molozlarını kullanarak kendi iskelemizi inşa ediyoruz" denildi.

WCK Kurucusu Jose Andras, yardım kuruluşunun Gazze kıyılarına her gün büyük miktarlarda gıda sağlayabileceğini belirtti. Andras, "Ekiplerimiz, boşaltma sürecini hızlandıracak gıda ve ağır makinelerin yer alacağı ikinci deniz sevkiyatımızı şu anda yola çıkarmaya hazırlanıyor" ifadelerini kullandı. Filistinlilerin ihtiyaç duydukları gıda ve suya ulaşmalarını sağlamak için ateşkes ve mümkün olduğu kadar çok sayıda kara geçişinin açılması çağrısında bulunan Andras, "Bugüne kadar 1.500'den fazla kamyon gönderdik ve Gazze'nin dört bir yanındaki toplulukların acil ihtiyaçlarını karşılamak için çok daha fazlasına ihtiyaç olduğunu biliyoruz" dedi.

Deniz koridoru oluşturulmuştu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen 8 Mart'ta, Güney Kıbrıs üzerinden Gazze'ye deniz yoluyla insani yardım koridoru açılacağını duyurmuştu. Koridor üzerinden WCK organizatörlüğünde 200 tonluk gıda yardımını taşıyan ilk gemi Open Arms, 12 Mart'ta Güney Kıbrıs'ın Larnaka limanından yola çıkmış, 15 Mart'ta Gazze kıyılarına ulaşmıştı. Gemideki yardımlar, Gazze'nin kuzeyine ulaştırılmak üzere kıyıdaki kamyonlara yüklenmişti. - GAZZE