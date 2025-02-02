Gazze'ye Türkiye'den 57 Tır Yardım

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İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin ardından 57 tır yardım malzemesi Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yaptı.

Gazze'deki gıda ihtiyacının karşılanabilmesi için Türkiye'den sevk edilen gıda kolileri ve konserveler ihtiyaç sahibi Gazzelilere ulaştırılmaya başlandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinesinde Türkiye'nin 14'üncü yardım gemisiyle, Gazze'deki acil barınma ihtiyacını gidermek için çadır ve barınma malzemelerinden oluşan 57 tır, bu sabah Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yaptı. Diğer yardım malzemelerinin de kısa sürede Gazze'ye ulaştırılması planlanırken, bölge halkının acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Türk Kızılay, Gazze'nin kuzeyinde 10 bin, güneyinde ise 15 bin kişiye sıcak yemek dağıtımını sürdürüyor. - REFAH