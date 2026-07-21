Gebze'den 4 öğrenci LGS'de 500 tam puan aldı - Son Dakika
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Gebze'den 4 öğrenci LGS'de 500 tam puan aldı

Gebze\'den 4 öğrenci LGS\'de 500 tam puan aldı
21.07.2026 15:12  Güncelleme: 15:13
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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına giren dört Gebzeli öğrenciyi makamında ağırladı. Başkan, öğrencilere tercih döneminde ilgi ve yeteneklerine uygun karar vermeleri tavsiyesinde bulunurken, teknolojiyi üreten gençler olmaları gerektiğini vurguladı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına giren dört Gebzeli öğrenciyi makamında ağırladı. Başarılarından dolayı öğrencileri tebrik eden Büyükgöz, tercih döneminde ilgi ve yeteneklerine uygun karar vermeleri tavsiyesinde bulundu.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tam puan alarak Türkiye birincileri arasına giren Gebzeli öğrencileri makamında ağırladı. Ziyarette Mustafa Üstündağ Ortaokulu öğrencileri Ceren Karaman ve Çınar Aygün, Emlak Konutları Ortaokulu öğrencisi Yağız Çınar Yıldız ile Özel Açı Ortaokulu öğrencisi Asya Aydınlı yer aldı. Öğrencilerin yanı sıra öğretmenler ve ailelerle de sohbet eden Başkan Büyükgöz, LGS'de elde edilen başarının disiplinli çalışmanın ve kararlılığın sonucu olduğunu vurguladı. Tercih döneminin en az sınav kadar önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükgöz, öğrencilere ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda karar vermeleri tavsiyesinde bulundu. Başkan Büyükgöz, "Kendinize 'Ben kimim, hangi işi yaparken mutlu oluyorum?' sorularını sorun. Vereceğiniz karar, gelecekteki yaşam standardınızı ve mutluluğunuzu belirleyecek. Kararınızı verdikten sonra ise hedefinizden şaşmadan yolunuza devam edin" dedi.

"Teknolojiyi üreten gençler olun"

Konuşmasında teknoloji kullanımına da değinen Başkan Büyükgöz, gençlerin teknolojiyi tüketen değil üreten bireyler olması gerektiğini belirterek, "Bizim gençlerimiz telefonu bilinçsizce kullanan değil, o telefonun yazılımını geliştiren, oyunlarını yazan, yeni teknolojiler üreten Teknofest kuşağı olmalı. Teknolojiyi en iyi şekilde kullanmalı ama onun esiri olmamalılar" ifadelerini kullandı.

Başarının fedakarlık ve disiplin gerektirdiğini dile getiren Başkan Büyükgöz, öğrencilerden üniversite sınavlarında da aynı başarıyı göstermelerini istedi. Gençlerden hedeflerini yüksek tutmalarını isteyen Başkan Büyükgöz, ailelere ve öğretmenlere de öğrencilerin başarılarındaki katkılarından dolayı teşekkür etti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gebze'den 4 öğrenci LGS'de 500 tam puan aldı - Son Dakika

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