Gebze'de 3 mahalleye toplam 850 metre yeni imar yolu yapıldı - Son Dakika
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Gebze'de 3 mahalleye toplam 850 metre yeni imar yolu yapıldı

Gebze\'de 3 mahalleye toplam 850 metre yeni imar yolu yapıldı
16.06.2026 15:07  Güncelleme: 15:10
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Gebze Belediyesi, Pelitli, Balçık ve Cumaköy mahallelerinde toplam 850 metre uzunluğunda yeni imar yolu açarak ulaşıma sundu. Ayrıca İnönü Mahallesi'nde asfalt serim çalışması yapıldı.

Gebze'de yürütülen üstyapı çalışmaları kapsamında, 3 mahallede toplam 850 metre uzunluğunda yeni imar yolu ulaşıma açılırken bir mahallede asfalt serim işlemi gerçekleştirildi.

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde planlı yapılaşmayı desteklemek ve yerleşim alanlarına ulaşımı kolaylaştırmak için belirlenen noktalarda yeni imar yolları açıyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında; Pelitli Mahallesi 4405. Sokak'ta 100 metre, Balçık Mahallesi 3203. Sokak'ta 400 metre ve Cumaköy Mahallesi 3317. Sokak'ta 350 metre olmak üzere toplam 850 metre uzunluğunda yeni imar yolu açılarak bölge sakinlerinin kullanımına sunuldu.

Yeni yolların açılışı sırasında zemin düzenleme, dolgu ve tesviye işlemlerini eş zamanlı olarak tamamlayan ekipler, güzergahları yaya ve araç trafiğine uygun hale getirdi.

Öte yandan, ilçedeki mevcut yolların onarımı kapsamında İnönü Mahallesi'nde de asfalt serim çalışması gerçekleştirildiği, ilçe genelindeki yol yapım ve bakım faaliyetlerinin belirlenen program dahilinde süreceği bildirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gebze'de 3 mahalleye toplam 850 metre yeni imar yolu yapıldı - Son Dakika

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