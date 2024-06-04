Gebze'de 6 yıldır hastanenin acil servisinde yaşayan yaşlı adam dikkat çekiyor - Son Dakika
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Yerel

Gebze'de 6 yıldır hastanenin acil servisinde yaşayan yaşlı adam dikkat çekiyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 yıldır hastanenin acil servisinde vakit geçiren yaşlı adamın bacaklarında enfeksiyon sebebiyle yaralar bulunduğu ve zaman zaman hastalardan para istediği öğrenildi. Sosyal hizmetler tarafından başka bir kuruma götürülen yaşlı adam, kaçarak tekrar acil servise geldi.

04.06.2024 10:18
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 yıldır hastanenin acil servisinde vakit geçiren yaşlı adam görenlerin dikkatini çekiyor. Bacaklarında enfeksiyon sebebiyle yaralar bulunduğu ve zaman zaman hastalardan para istediği öğrenilen yaşlı adamın, güvenli bir ortamda yaşaması için sosyal hizmetler tarafından başka bir kuruma götürüldüğü ancak buradan kaçarak yine acil servise geldiği bildirildi.

Gebze'de yaşayan Ergün S., 6 yıldır gününün yarısını Fatih Devlet Hastanesi'nin acil servisinde geçiriyor. Bacaklarında enfeksiyon sebebiyle yaralar bulunduğu öğrenilen Ergün S., dışarıda dolaştıktan sonra yeniden hastaneye gelerek, acil serviste ve çevresinde vakit geçiriyor.

Hastaneyi adeta evi gibi gören yaşlı adamın, zaman zaman bekleyen hastalardan para istediği, güvenlik bu duruma müdahale edince de "Bana yaklaşmayın, hastalık kaparsınız" diyerek vatandaşları paniğe sevk ettiği öğrenildi. Ergün S.'nin tedavisinin yine aynı hastanede yapıldığı, Gebze Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekiplerince de hastaneden alınarak, sağlıklı ve güvenli ortamda yaşayabilmesi için başka bir kuruma götürüldüğü ancak buradan kaçarak, yine soluğu acil serviste aldığı bildirildi.

"Ayaklarında kurtlar çıkmış"

Kuryelik yapan Şafak Yener, Ergün S'nin 6 yıldır hastane ve çevresinde dolaştığını ifade ederek, "6 senedir burada. Ayaklarında kurtlar çıkmış" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gebze'de 6 yıldır hastanenin acil servisinde yaşayan yaşlı adam dikkat çekiyor - Son Dakika

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