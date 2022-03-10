Gebze'de kar yağışı - Son Dakika
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Gebze'de kar yağışı

10.03.2022 14:36

Gebze'de kar yağışı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde beklenen kar yağışı, öğle saatlerinde etkili olmaya başladı.

Gebze'de kar yağışı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde beklenen kar yağışı, öğle saatlerinde etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul ve çevresinde kar yağışı başlamıştı. Öğle saatlerinde İstanbul'un yanı başında bulunan Kocaeli'nin Gebze ilçesinde de beklenen kar düştü. Bir süre etkili olan kar yağışı, bazı yerleri kısa süreliğine beyaza bürüdü.

Gebze ve çevre ilçelerde gün içinde kar yağışlarının yer yer etkili olması bekleniyor.

Gebze'de kar yağışı
Gebze'de kar yağışı
Gebze'de kar yağışı

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İstanbul, Kocaeli, Gebze, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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