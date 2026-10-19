Gebze\'de mahalle muhtarları Muhtarlar Günü\'nde başkan ve kaymakamla buluştu

Gebze'de Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen buluşmada, ilçede görev yapan mahalle muhtarları bir araya geldi. Programda muhtarların mahallelerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve vatandaşların taleplerinin karşılanmasındaki rolü vurgulandı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mahalle muhtarlarıyla Gebze Belediyesi Barış Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi. Muhtarların gününü kutlayan Başkan Büyükgöz ve Kaymakam Özyiğit, yerel yönetimlerde muhtarların üstlendiği önemli role dikkat çekti. Buluşmada, mahallelerin ihtiyaçlarının karşılanması, vatandaşların taleplerinin ilgili kurumlara ulaştırılması ve kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesinde muhtarların üstlendiği sorumluluklar ele alındı. Yerel yönetimlerin vatandaşla doğrudan temas kurmasını sağlayan muhtarların, mahallelerin gelişimi ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesindeki önemine vurgu yapıldı.

"Muhtarlarımız yerel yönetimlerin en önemli paydaşlarıdır"

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, muhtarların mahalle sakinleriyle kamu kurumları arasında önemli köprü görevi üstlendiğini belirterek, iş birliği içerisinde çalışmanın önemine değindi. Gebze'nin her mahallesine en iyi hizmeti ulaştırmak için ortak akıl ve dayanışmayla hareket ettiklerini ifade eden Büyükgöz, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit de muhtarlığın vatandaşla devlet arasındaki bağın en güçlü halkalarından biri olduğunu vurguladı. Mahallelerde yaşanan sorunların tespit edilmesi, vatandaşların taleplerinin ilgili kurumlara aktarılması ve kamu hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırılması noktasında muhtarların önemli sorumluluklar üstlendiğini belirten Özyiğit, özverili çalışmalarından dolayı muhtarlara teşekkür etti.