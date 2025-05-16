Gebze'de Özel Çocuklar için Eğlence ve Spor Festivali Düzenlendi - Son Dakika
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Gebze'de Özel Çocuklar için Eğlence ve Spor Festivali Düzenlendi

Gebze\'de Özel Çocuklar için Eğlence ve Spor Festivali Düzenlendi

Gebze Hünkar Çayırı'nda düzenlenen Enfest Festivali, özel çocuklar için unutulmaz bir gün sundu. Spor aktiviteleri ve eğlenceli oyunlarla dolu etkinlik, toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçladı.

16.05.2025 09:49  Güncelleme: 09:51
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Gebze'de özel çocuklar için eğlence ve spor dolu festival düzenlendi. Bu yıl 3. düzenlenen festivalde çocuklar doyasıya eğlendi.

Gebze Belediyesi ile İstanbul Gedik Üniversitesi'nin iş birliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Enfest Festivali, Hünkar Çayırı'nda özel çocuklara yönelik unutulmaz bir gün yaşattı. Toplumsal farkındalık oluşturmayı ve özel bireylerin sosyal yaşama katılımını desteklemeyi amaçlayan etkinlik, spor aktiviteleri, eğlenceli oyunlar ve çeşitli atölye çalışmalarıyla dolu dolu geçti. Festival kapsamında çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde hazırlanan programlarla hem eğlendi hem de fiziksel gelişimlerine katkı sağlayan etkinliklere katıldı. Festivale Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve ilçe protokolü katıldı. Başkan Büyükgöz, özel çocuklar için Gebze Belediyesi olarak hayata geçirdikleri çalışmalardan bahsetti. Başkan Büyükgöz, "Özel çocuklarımız ve onların çok kıymetli aileleri her şeyin en iyisini hak ediyor. Toplumda önceliğimizin zihinlerdeki engeli kaldırmak olduğunu çok iyi biliyoruz. Özel çocuklarımız için hiçbir engelin olmadığını bilmeliyiz." dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gebze'de Özel Çocuklar için Eğlence ve Spor Festivali Düzenlendi - Son Dakika

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