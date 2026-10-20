Gebze\'de sel sularına kapılan Doğan Arslan, Kartal\'da son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen şiddetli sel felaketinde otomobiliyle birlikte sele kapılarak kaybolan ve cansız bedeni Pendik Göçbeyli Köyü'nde bulunan Doğan Arslan, Kartal'da kılınan cenaze namazının ardından Soğanlık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gebze'nin Kadılla Mahallesi'nde meydana gelen olayda, içinde üç kişinin bulunduğu araç sel sularına kapılarak sürüklenmişti. Olayda bir kişi kendi imkanlarıyla kurtulmayı başarırken, Doğan Arslan ile birlikte bir kişi kaybolmuştu. Günlerce süren arama çalışmalarının ardından AFAD, jandarma, itfaiye ve su altı arama timlerinin yoğun çabalarıyla Doğan Arslan'ın cansız bedeni Pendik Göçbeyli köyü yakınlarındaki dere kenarında bulunmuştu.

Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Arslan'ın cenazesi, Kartal Topselvi Yeni Mahalle Kubbeli Cami'ne getirildi. Öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazına Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Arslan'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Gökhan Yüksel, cami avlusunda acılı aileye başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

Alınan helallik ve kılınan namazın ardından omuzlara alınan Doğan Arslan'ın naaşı, sevenlerinin gözyaşları ve duaları eşliğinde Soğanlık Mezarlığı'na defnedildi.