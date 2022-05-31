Gece yarısı Adana'da sis etkili oldu - Son Dakika
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Gece yarısı Adana'da sis etkili oldu

31.05.2022 02:48
Gece yarısı Adana'da sis etkili oldu

Adana'da gece saatlerinde etkili olan sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Adana'da gece saatlerinde etkili olan sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Adana kent genelinde hava sıcaklığının 23 derece ve nem oranın yüzde 95 olduğu dakikalarda, sis etkili oldu. Yoğun sis bulutları nedeniyle yüksek katlı binalar ve cami minareleri gözden kayboldu. Sis yoğunluğunun artması sonucunda bazı yerlerde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Yoğun sis nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte zorluk çekti. - ADANA

Gece yarısı Adana'da sis etkili oldu
Gece yarısı Adana'da sis etkili oldu
Gece yarısı Adana'da sis etkili oldu
Gece yarısı Adana'da sis etkili oldu

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gece yarısı Adana'da sis etkili oldu - Son Dakika


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