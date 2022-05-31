Gece yarısı Adana'da sis etkili oldu

Adana'da gece saatlerinde etkili olan sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Adana kent genelinde hava sıcaklığının 23 derece ve nem oranın yüzde 95 olduğu dakikalarda, sis etkili oldu. Yoğun sis bulutları nedeniyle yüksek katlı binalar ve cami minareleri gözden kayboldu. Sis yoğunluğunun artması sonucunda bazı yerlerde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Yoğun sis nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte zorluk çekti. - ADANA