Geçici Görevlendirmelerdeki Sorunlar Tartışılıyor

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MUSTAFA USTA

(SİNOP)- Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, geçici görev yerlerine giderken iki doktorun kazada hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Bu geçici görevlendirmeler Türkiye'de büyük bir sorun. Kadro yetersizlikleri veya oradaki boş kadroları doldurmak için devamlı diğer illerden ve diğer ilçelerden oraya görevlendirme yapmanın getirdiği sonuçlardan biri bu" dedi. Sinop Tabip Odası Başkanı Dr. Arif Özdal Arslan ise, "Sağlık Bakanlığı ihtiyaç duyulan yerlerde hekimlerimizi geçici görevlendirmelerle görevlendirebiliyor. Buna temelde karşı değiliz ama bu görevlendirmeleri gerçekten ihtiyaca göre ve planlı bir şekilde yapılmasından yanayız" diye konuştu.

Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, Sinop Tabip Odası Başkanı Dr. Arif Özdal Arslan ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emeklileri Sendikası (SES) Sinop İl Temsilcisi Ayhan Çalık, Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen ve 3'ü sağlık personeli olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası açıklamalarda bulundu.

"Umarız ki, bunlara daha kesin çözümler getirilir"

Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, şöyle konuştu.

"Maalesef bu gibi üzücü kazalar hepimizde yıkıcı tesirler bırakıyor ve mesleğe karşı aidiyet duygusu kaybetmeye neden oluyor. Zaten sağlıkta hekim göçünün sınavlarda kontenjanların boş kalmasının perde arkasında bu tür sorunlar var. Bu geçici görevlendirmeler Türkiye'de büyük bir sorun. Kadro yetersizlikleri veya oradaki boş kadroları doldurmak için devamlı diğer illerden ve diğer ilçelerden oraya görevlendirme yapmanın getirdiği sonuçlardan biri bu. Umarız ki, bunlara daha kesin çözümler getirilir ve hekimlerimizi böyle trafik kazalarında ya da sağlıkta şiddette ve diğer nedenlerle kaybetmek zorunda kalmayız."

"Hekimlerimizi geçici görevlendirmelerle görevlendirebiliyor"

Sinop Tabip Odası Başkanı Dr. Arif Özdal Arslan ise şunları söyledi:

"Bu arkadaşlarımız görevlendirilerek nöbet tutmak için gittikleri hastane yolu esnasında bu kazayı geçirdiler. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaralı arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Bu olayın olması hepimizi çok üzdü. Olayla ilgili incelemeleri zaman içerisinde biz de takip edeceğiz. Sağlık Bakanlığı ihtiyaç duyulan yerlerde hekimlerimizi geçici görevlendirmelerle görevlendirebiliyor. Buna temelde karşı değiliz ama bu görevlendirmeleri gerçekten ihtiyaca göre ve planlı bir şekilde yapılmasından yanayız. Günü kurtarmak şeklinde olmamasını ve bunun uzun sürelerle olmamasını, aylarca sürmemesini arzu ediyoruz. Bu arkadaşlarımızın da haftalardır, aylardır bu şekilde oradan oraya görevlendirildiğini duyuyoruz. Tabi ki, kazadır ancak bu görevlendirmeler uzadığı sürece, uzak mesafeler olduğu sürece bu tür kazaların riskinin de bir o kadar arttığını biliyoruz. Bu görevlendirmeler sırasında arkadaşlarımızın yolculukları da dahil her türlü önlemi, güvenlik konularını alması gerektiğini, bu sorumluluğun kendilerinde olduğunu, bu süreç içerisinde arkadaşlarımızın rahat çalışabilmesi için gerekli önlemler alması gerektiğini düşünüyoruz."

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emeklileri Sendikası (SES) Sinop İl Temsilcisi Ayhan Çalık ise, "Biz SES olarak artık geçici çözümlerle değil, kalıcı çözümlerle sağlık hizmeti üretmek istiyoruz. Sağlık Bakanlığının bu yanlış uygulamaları sonucu artık ölmeye devam etmek istemiyoruz. Biz de sağlık hizmeti üretmek için, yaşatmak için yaşamak istiyoruz. Sağlık Bakanlığının da bu politikalarından bir an önce vazgeçmesini bekliyoruz" dedi.