Geçici Görevlendirmelerdeki Sorunlar Tartışılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Geçici Görevlendirmelerdeki Sorunlar Tartışılıyor

Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, Sinop Tabip Odası Başkanı Dr. Arif Özdal Arslan ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emeklileri Sendikası (SES) Sinop İl Temsilcisi Ayhan Çalık, geçici görevlendirmelerin Türkiye'de büyük bir sorun olduğunu ve bu durumun trafik kazaları gibi üzücü olaylara yol açtığını belirtti. Sağlık Bakanlığı'nın ihtiyaç duyulan yerlerde hekimleri geçici görevlendirmelerle görevlendirebildiğini ancak bu görevlendirmelerin ihtiyaca göre ve planlı bir şekilde yapılması gerektiğini vurguladılar. Ayrıca, kalıcı çözümlerle sağlık hizmeti üretmek istediklerini ve Sağlık Bakanlığı'nın yanlış uygulamalarından vazgeçmesini beklediklerini ifade ettiler.

13.06.2024 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MUSTAFA USTA

(SİNOP)- Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, geçici görev yerlerine giderken iki doktorun kazada hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Bu geçici görevlendirmeler Türkiye'de büyük bir sorun. Kadro yetersizlikleri veya oradaki boş kadroları doldurmak için devamlı diğer illerden ve diğer ilçelerden oraya görevlendirme yapmanın getirdiği sonuçlardan biri bu" dedi. Sinop Tabip Odası Başkanı Dr. Arif Özdal Arslan ise, "Sağlık Bakanlığı ihtiyaç duyulan yerlerde hekimlerimizi geçici görevlendirmelerle görevlendirebiliyor. Buna temelde karşı değiliz ama bu görevlendirmeleri gerçekten ihtiyaca göre ve planlı bir şekilde yapılmasından yanayız" diye konuştu.

Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, Sinop Tabip Odası Başkanı Dr. Arif Özdal Arslan ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emeklileri Sendikası (SES) Sinop İl Temsilcisi Ayhan Çalık, Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen ve 3'ü sağlık personeli olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası açıklamalarda bulundu.

"Umarız ki, bunlara daha kesin çözümler getirilir"

Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, şöyle konuştu.

"Maalesef bu gibi üzücü kazalar hepimizde yıkıcı tesirler bırakıyor ve mesleğe karşı aidiyet duygusu kaybetmeye neden oluyor. Zaten sağlıkta hekim göçünün sınavlarda kontenjanların boş kalmasının perde arkasında bu tür sorunlar var. Bu geçici görevlendirmeler Türkiye'de büyük bir sorun.  Kadro yetersizlikleri veya oradaki boş kadroları doldurmak için devamlı diğer illerden ve diğer ilçelerden oraya görevlendirme yapmanın getirdiği sonuçlardan biri bu. Umarız ki, bunlara daha kesin çözümler getirilir ve hekimlerimizi böyle trafik kazalarında ya da sağlıkta şiddette ve diğer nedenlerle kaybetmek zorunda kalmayız."

"Hekimlerimizi geçici görevlendirmelerle görevlendirebiliyor"

Sinop Tabip Odası Başkanı Dr. Arif Özdal Arslan ise şunları söyledi:

"Bu arkadaşlarımız görevlendirilerek nöbet tutmak için gittikleri hastane yolu esnasında bu kazayı geçirdiler. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaralı arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Bu olayın olması hepimizi çok üzdü. Olayla ilgili incelemeleri zaman içerisinde biz de takip edeceğiz. Sağlık Bakanlığı ihtiyaç duyulan yerlerde hekimlerimizi geçici görevlendirmelerle görevlendirebiliyor. Buna temelde karşı değiliz ama bu görevlendirmeleri gerçekten ihtiyaca göre ve planlı bir şekilde yapılmasından yanayız. Günü kurtarmak şeklinde olmamasını ve bunun uzun sürelerle olmamasını, aylarca sürmemesini arzu ediyoruz. Bu arkadaşlarımızın da haftalardır, aylardır bu şekilde oradan oraya görevlendirildiğini duyuyoruz. Tabi ki, kazadır ancak bu görevlendirmeler uzadığı sürece, uzak mesafeler olduğu sürece bu tür kazaların riskinin de bir o kadar arttığını biliyoruz. Bu görevlendirmeler sırasında arkadaşlarımızın yolculukları da dahil her türlü önlemi, güvenlik konularını alması gerektiğini, bu sorumluluğun kendilerinde olduğunu, bu süreç içerisinde arkadaşlarımızın rahat çalışabilmesi için gerekli önlemler alması gerektiğini düşünüyoruz."

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emeklileri Sendikası (SES) Sinop İl Temsilcisi Ayhan Çalık ise, "Biz SES olarak artık geçici çözümlerle değil, kalıcı çözümlerle sağlık hizmeti üretmek istiyoruz. Sağlık Bakanlığının bu yanlış uygulamaları sonucu artık ölmeye devam etmek istemiyoruz. Biz de sağlık hizmeti üretmek için, yaşatmak için yaşamak istiyoruz. Sağlık Bakanlığının da bu politikalarından bir an önce vazgeçmesini bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, trafik, Sinop, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Geçici Görevlendirmelerdeki Sorunlar Tartışılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:19 HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 21:41:43. #1.13#
SON DAKİKA: Geçici Görevlendirmelerdeki Sorunlar Tartışılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement