Geçitli Köyü'nde Rekor Soğuk

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Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN)- Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Geçitli Köyü, 22 Şubat 2025 gecesi, şubat ayının en soğuk gecesini yaşadı. Saat 23.03'te termometreler eksi 22 dereceyi gösterirken, köydeki soğuk hava etkisini sabah saatlerine kadar sürdürdü.

Geçitli Köyü, Artvin il merkezine 65 kilometre, Ardanuç ilçesine ise 23 kilometre mesafede ve 1891 metre rakımıyla kış aylarında yoğun kar yağışı ve sert hava koşulları ile biliniyor. Bu zorlu koşullar, köylüler için yaşamı zorlaştırsa da köy halkı tüm zorluklara rağmen hayatlarını sürdürmeye devam ediyor.

Köyde yaşayan Erdinç Aksakal, köye yağan karı cep telefonuyla görüntüleyerek, şunları söyledi:

"23 Şubat 2025 tarihi itibarıyla cemrenin düşmesi gerekirken, bu yıl cemre kayıp. 22 Şubat gecesi saat 23.03'te eksi 22 dereceyi gördük. Şu an ise sıcaklık eksi 14 dereceye düşmüş durumda. Bu kadar yoğun kar 1992'den beri bu köyde hiç görülmemişti. Karı sürme ihtimali yok, bacalara kadar kar birikmiş durumda. 19 Şubattan sonra yağan kar bir metreyi buldu. Artvin- Ardahan yolunda herhangi bir sorun yok, ancak Geçitli Köyü'nden Ardahan'a geçiş mümkün değil. Köydeki ara yollar ise hala kapalı. Biz kendi imkanlarımızla ana yollara ulaşabilmek için küreklerle mücadele ediyoruz."