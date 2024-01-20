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Gediz Belediye Başkanı Esnaflarla Buluştu

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, çay simit sohbetlerinde esnafların istek ve şikayetlerini dinledi.

Gediz Belediye Başkanı Esnaflarla Buluştu
20.01.2024 - 11:02,  Güncelleme: 11:04
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Kütahya'nın Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, esnaflarla iç içe olmaya devam ediyor.

İlçenin dört bir yanında ilçe esnafları ile buluşan Başkan Akçadurak, çarşı merkezindeki çay ocağında çay simit sohbetlerinde bölge esnafının istek ve şikayetlerini dinledi.

Çarşıda bulunan çay ocaklarında esnaf ve vatandaşlarla bütünleştiklerini belirten Akçadurak, "Esnaflarımızla birlikte gönül sofrasında buluşup hem kahvaltı yaptık hem de bol bol sohbet ettik. Tüm esnaflarımıza hayırlı işler, kıymetli vatandaşlarımıza esenlikler diliyorum" dedi.

Çay ocağında düzenlenen çay simit sohbetlerine, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AK Parti İlçe Başkanı Osman Yılmaz, AK Parti İlçe Yönetimi ve esnaflar katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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