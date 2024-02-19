Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, projelerini paylaşmak için kurum ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiriyor - Son Dakika
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Yerel

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, projelerini paylaşmak için kurum ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiriyor

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, projelerini paylaşmak için kurum ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiriyor

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan'ı ziyaret ederek projelerini paylaştı. Akçadurak, esnaf dayanışmasıyla ilçeyi güçlendirdiklerini ve vatandaşlardan destek talep ettiklerini belirtti.

19.02.2024 11:18  Güncelleme: 11:26
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Kütahya'nın Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, kurum ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek projelerini paylaşıp vatandaşlardan destek talebinde bulunuyor.

Kaymakam Hakan Alkanı ziyaret eden Akçadurak, "Gediz Kaymakamımız Hakan Alkan'ı makamında ziyaret ettik. Nazik misafirperverliği ve kıymetli vakitlerini ayırdıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz. Vatandaşlardan gelen talep ve önerilerin takipçisi olup, kentimiz için işbirliği ile çalışarak hizmetlerimizi sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Akçadurak, "İlçemizin gelişimi ve vatandaşlarımız için Gediz Kaymakamımız Hakan Alkan ile gerçekleştirdiğimiz verimli görüşmenin ardından Gediz Kaymakamlık binasında değerli kaymakamlık yetkilileri ve halkımız ile buluştuk. Birlikte çalışarak Gediz'i daha da ileriye taşıyacağız" şeklinde konuştu.

Esnaf dayanışmasıyla ilçeyi güçlendirdiklerini de vurgulayan Akçadurak, "İlçemizin değerli esnaflarıyla bir araya geldiğimiz sabah çay-simit sohbetlerimizde, birlik ve dayanışma ruhuyla ilçemizin geleceğine yön veriyoruz. Her bir esnafın görüşlerini, önerilerini ve taleplerini içtenlikle dinliyor, ilçemizin daha yaşanabilir bir yer olması için birlikte çözüm üretiyoruz. Değerli esnaflarımıza gösterdiği ilgi ve destek için içtenlikle teşekkür ediyor, işlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, projelerini paylaşmak için kurum ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, projelerini paylaşmak için kurum ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiriyor - Son Dakika
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