Gediz\'de Engelliler Haftası etkinliği: Uçurtma şenliği düzenlendi

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Engelliler Haftası nedeniyle 15 Temmuz Şehitleri Özel Eğitim Uygulama Merkezi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde uçurtma şenliği düzenlendi.

İlçe stadından düzenlenen etkinliğe Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yusuf Dağ, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, 15 Temmuz Şehitleri Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencileri, öğretmenleri ve veliler katıldı.

Gerçekleşen etkinlikte, engelli bireylerin toplumla bütünleşmesi ve farkındalık oluşturulması hedeflendi. Belediye Başkanı Necdet Akel'in de katılımıyla renklenen etkinlikte, engelli çocuklar ve aileleriyle bir araya gelindi.

Etkinlik hakkında açıklama yapan Başkan Akel, "Özel bireylerimizin yaşamın her alanında aktif olarak yer almaları gerekiyor. Onların topluma kazandırılması ve hak ettikleri desteğin sağlanması için Gediz Belediyesi olarak bu yönde çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Uçurtma şenliğinde engelli çocuklar, aileleriyle birlikte keyifli zaman geçirirken, Belediye Başkanı Necdet Akel de çocuklarla bir araya gelerek uçurtma uçurma keyfi yaşadı. - KÜTAHYA