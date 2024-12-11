Gediz'de Engelli Bireylere Ücretsiz Tatil Projesi - Son Dakika
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Gediz'de Engelli Bireylere Ücretsiz Tatil Projesi

Gediz\'de Engelli Bireylere Ücretsiz Tatil Projesi

Kütahya'nın Gediz ilçesi, engelli bireyler ve aileleri için 'Engelsiz Yaşam, Engelsiz Gediz' sloganıyla ücretsiz konaklama projesi başlatıyor. Murat Dağı Termal Turizm Merkezi ve Ilıca Termal Tatil Köyü'nde sunulacak imkanlarla sosyal hayata katılım desteklenecek.

11.12.2024 13:14  Güncelleme: 13:16
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Belediye Başkanı Necdet Akel'in girişimiyle engelli vatandaşlara yönelik sosyal sorumluluk projesi hayata geçiriliyor.

"Engelsiz Yaşam, Engelsiz Gediz" sloganıyla duyurulan projede, engelli bireyler ve aileleri için Murat Dağı Termal Turizm Merkezi ve Ilıca Termal Tatil Köyü'nde 2 günlük ücretsiz konaklama imkanı sunulacak.

Belediye Başkanı Necdet Akel, "Engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin sosyal hayata katılımını desteklemek, onlara moral ve motivasyon sağlamak istiyoruz. Murat Dağı ve Ilıca'nın eşsiz doğasıyla birleşen termal imkanlardan faydalanarak keyifli bir tatil yapmaları en büyük arzumuz" dedi.

Engelli bireyler için hazırlanan konaklama kartlarını almak isteyen vatandaşlar, Gediz Belediyesi Çözüm Noktası'na başvuru yaparak kayıt yaptırabilecekler. Başkan Akel, projeyi duyururken toplumun her kesimini kapsayıcı hizmetler sunmaya devam edeceklerini de vurguladı.

Gediz Belediyesi, hayata geçirdiği bu anlamlı projeyle engelli vatandaşlara ve ailelerine unutulmaz bir tatil yaşatmayı hedefliyor. Projeden yararlanmak isteyenler detaylı bilgi için belediyeye başvurabilecekler. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gediz'de Engelli Bireylere Ücretsiz Tatil Projesi - Son Dakika

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