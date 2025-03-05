Gediz\'de Geleneksel İftar Programı

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından düzenlenen geleneksel iftar programında esnaf ve protokol bir araya geldi. Gediz Park Orman Kafe'de gerçekleştirilen iftar yemeğine yaklaşık 800 kişi katıldı.

Programa Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Belediye Başkanı Necdet Akel, Kütahya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı İbrahim Yiğit, Ticaret Odası Başkanı Vedat Öztürk ve Cafer Güneş, Eskigediz Belediye Başkanı, siyasi parti ilçe başkanları, Gökler Beldesi Başkanı Kerim Şahin, Bakkal ve Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Ümit Kaynar, Nakliyeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Uğur Şahin, Gediz Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Mehmet Akça ve çok sayıda esnaf, aileleriyle birlikte katılım sağladı.

Gediz Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Ergöçmen, yaptığı konuşmada, "Bizim için gelenekselleşen iftar yemeği programımıza Kaymakamımız ve değerli başkanlarımız ile birlikte siz değerli üyelerimizin de katılımından dolayı çok memnun olduk. Gediz'in ekonomisini, kalkınmasını ve gelişimini birlikte canlandırdığımız daha nice Ramazan aylarında sofralarımızı birleştirebilmek dileğiyle inşallah. Sağlık ve afiyet diliyorum" dedi.

Yoğun katılımın olduğu iftar programı, esnaf ve protokol üyelerinin birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi. - KÜTAHYA