Gediz\'de Tarihi Fotoğraf Sergisi Açıldı

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde emekli öğretmen Suavi Sayın tarafından hazırlanan ve Gediz'in tarihine ışık tutan fotoğraflardan oluşan bir sergi açıldı.

Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu Fuaye Alanı'nda düzenlenen sergi, 1920-1970 yılları arasında Gediz'in görsel tarihini yansıtan insan ve mekan fotoğraflarını ziyaretçilerle buluşturdu.

Serginin açılışına Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Paksoy ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta, Rektör Kızıltoprak ve Kaymakam Alkan, sergide yer alan fotoğrafları tek tek inceleyerek Suavi Sayın'dan eserler hakkında bilgi aldı.

Geçmişten günümüze Gediz'in sosyal, kültürel ve mimari dokusunu yansıtan fotoğraflar, davetlilerin büyük beğenisini topladı. Serginin, Gediz'in zengin tarihini gelecek kuşaklara aktarmak açısından önemli bir kültürel etkinlik olduğu vurgulandı.

Etkinlik kapsamında Suavi Sayın, bu sergiyi hazırlarken uzun yıllara dayanan birikimini paylaştığını belirterek, "Gediz'in tarihi değerlerini kayıt altına almak ve insanlara göstermek benim için bir tutku. Bu sergiyle geçmişin izlerini genç kuşaklarla buluşturmayı hedefledim" dedi.

Sergi, Gediz halkı ve çevre illerden gelen ziyaretçiler için bir hafta boyunca açık kalacak. - KÜTAHYA