Gediz'den Umreye Uğurlama Töreni - Son Dakika
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Gediz'den Umreye Uğurlama Töreni

Gediz\'den Umreye Uğurlama Töreni

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 37 umreci için Ulu Camii'nde uğurlama töreni düzenlendi.

24.12.2024 10:36
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla kutsal topraklara gitmek üzere yola çıkacak 37 vatandaş için Ulu Camii avlusunda uğurlama töreni düzenlendi.

Sanayi Camii İmam Hatibi Niyazi Baş'ın rehberliğinde umre ibadetini gerçekleştirecek olan vatandaşlar için gerçekleştirilen törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler, telbiye ve salavatlar okunarak manevi bir atmosfer oluşturuldu.

Törende konuşma yapan İlçe Müftü Vekili Osman Avcı, umrenin faziletine değinerek, "Umre ibadeti için yola çıkan kardeşlerimize Rabbim yolculuklarını kolay eylesin. Sağlık ve afiyet içerisinde mebrur bir umre yapmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Program, İlçe Müftü Vekili Osman Avcı'nın yapmış olduğu dua ile sona erdi. Umreciler, yakınlarının ve vatandaşların duaları eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gediz'den Umreye Uğurlama Töreni - Son Dakika

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