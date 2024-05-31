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Gediz Otogarı'nda 25 yıldır ayakkabı boyacılığı yapıyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın Gediz ilçesinde ikamet eden İsa Taştan, 25 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlıyor.

Genç yaşlarda başladığı ayakkabı boyacılığı ile bugünlere kadar gelen Taştan, ayakkabı boyacılığının yanı sıra çocuklar için balon satışı, insört dağıtımı gibi çeşitli işler yaparak işlerini büyütmeye çalışıyor.

Ayakkabı boyacılığında eski zamanlarda ki hareketliliğin kalmadığı, meslekte işler her geçen gün azalsa da, meslek kaybolmaya yüz tutsa da, 42 yaşındaki Taştan, her gün Gediz Otogarı'nda bulunan ayakkabı sandığının başına geçerek nasibini bekliyor.

1999 yılından bu yana Gediz Otobüs Garajında ayakkabı boyacılığı ile uğraştığını belirten İsa Taştan, "Gediz otobüs garajında ayakkabı boyacılığı, ayakkabı işleri, ayakkabı keçesi ve bağcıkları satışı yapmaktayım. 1999'dan beri Gediz Otobüs Garajında bu işle uğraşıyorum. 2010 yılında çocuklara balon ve oyuncak satışı yapmaya başladım. Gerek düğünlere giderek gerek otobüs garajımızda oyuncak ve balonlar satmaktayım. 2024 yılı bu mayıs ayında halen daha devam ediyoruz. Ekmek yedik bu işten ve yemeye de devam ediyoruz" dedi.