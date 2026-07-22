Gediz\'de tarhana yarışmasında gelenek ve lezzet yarıştı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde devam eden 22. Geleneksel Gediz Tarhana Festivalinde, ismini aldığı tescilli lezzet Gediz Tarhanası için hünerli eller yarıştı.

Adnan Menderes Yaşam Parkı bünyesindeki Yaşam Kafe'de düzenlenen Tarhana Pişirme Yarışması, Gedizlilerin ve festival misafirlerinin yoğun katılımıyla adeta bir lezzet şölenine dönüştü. Toplam 10 yarışmacının özenle pişirdiği tescilli Gediz tarhanaları ve yanlarında sundukları geleneksel ikramlar hem lezzetiyle hem de estetik görselliğiyle göz doldurdu. Yarışmada özellikle sunumların yanında servis edilen geleneksel koruk suyu, jüri üyelerinden ve davetlilerden tam not alarak büyük beğeni topladı.

Yarışmanın dev jüri kadrosunda Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, ekranların sevilen yüzü ünlü sunucu Zahide Yetiş, Pazarlar Meslek Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Aşçılık Bölümü Öğretim Görevlisi Yıldız Duman ve geçen yılın yarışma birincisi Ayşe Bilgili yer aldı. Vatandaşların ve özellikle ünlü sunucu Zahide Yetiş'in yoğun ilgi gösterdiği yarışmada jüri üyeleri, dereceye girecek en iyi tarhanayı belirleyebilmek için adeta ter döktü. Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve Zahide Yetiş, stantları tek tek dolaşarak yarışmacılara pişirme teknikleri ve özel sunumları hakkında sorular sordu.

Jüri üyelerinin hassas puanlamaları sonucunda 22. Gediz Tarhana Festivali Tarhana Pişirme Yarışması'nın birincisi Hatice Yüksel oldu. Yarışmada ikinciliği Pınar Küçük elde ederken, üçüncülüğü Havva Ünalan aldı. Büyük heyecana sahne olan yarışmanın sonunda dereceye giren ilk üç yarışmacı çeyrek ve gram altınla ödüllendirildi. Etkinlikte cesaret göstererek mutfaktaki maharetlerini sergileyen diğer tüm yarışmacılara ise moral ödülü olarak Ilıca Termal Tatil Köyü'nde tatil hediye edildi.

Program sonunda Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel tarafından jüri üyelerine teşekkür hediyeleri takdim edilirken, dereceye giren yarışmacıların ödülleri Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Zahide Yetiş ve Belediye Başkanı Necdet Akel tarafından gururla teslim edildi.

Yarışma programının ardından değerlendirmelerde bulunan Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, festivalin dördüncü gününü böylesine anlamlı bir etkinlikle geride bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Belediyecilik anlayışının sadece altyapı hizmetlerinden ibaret olmadığını, kültür ve gastronomiye de sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Belediye Başkanı Necdet Akel, "Cumartesi günü başlattığımız festivalimizin bugün 4. günündeyiz ve her günümüz dolu dolu geçiyor. Bugün de festivalimize adını veren Gediz tarhanamızın güzel pişirme yarışması için 10 kıymetli yarışmacımız sahne aldı. Öncelikle gösterdikleri özgüven ve cesaret dolayısıyla tüm yarışmacılarımıza teşekkür ediyorum. Bu yarışmanın kaybedeni yok, bütün yarışmacılarımız bizim gözümüzde kazananıdır. Pişirdikleri leziz tarhanalar ve hazırladıkları nefis sunumlarla jüri üyelerimizin karar vermekte gerçekten zorlandığını düşünüyorum. Bizleri kırmayıp jüri üyeliğini kabul eden ve bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Rektörüm Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak Hocama ve davetimize icabet eden değerli hemşerimiz Zahide Yetiş Hanımefendi'ye gönülden teşekkür ediyorum. Bizler tarhanamızla, Gediz güvecimizle ve Gediz höşmerimimizle gastronomi değerlerimize sahip çıkıyoruz. Belediyecilik hizmetlerimizi kesintisiz sürdürürken, bir taraftan da kültürümüzü koruyup sonraki nesillere aktarmayı hedefliyoruz. En kıymetli olanın bu olduğuna inanıyorum. Alanı dolduran tüm hemşerilerimize, organizasyona destek veren Hanımeli Kooperatifimize ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA