"Geleceğe destek ol projesi" ile 10 bilgisayar teslim edilecek - Son Dakika

"Geleceğe destek ol projesi" ile 10 bilgisayar teslim edilecek

MUĞLA - Bodrum Belediyesi, Elektronik Atıkların Geri Dönüşümünü Destekleme Derneği ve Yanındayım Derneği arasında imzalanan protokol ile "Geleceğe Destek Ol Projesi" hayata geçirildi.

EAGD Derneği, "Geleceğe Destek Ol Projesi" kapsamında Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından toplanan ve vatandaşlar tarafından 1. Sınıf Atık Merkezi'ne teslim edilen elektronik eşyaların tamirat ve bakımını yaptı. Geçtiğimiz kasım ayında başlayan proje ile atık elektronik malzemelerden bugüne kadar 10 bilgisayar tamir eden EAGD, bilgisayarları Bodrum Belediyesi'ne teslim edecek.

Projedeki son durum hakkında Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a bilgi veren Yanındayım Derneği Başkanı Buse Tekgül Gümüş, EAGD Derneği Başkanı Burak Köktürk ve Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, protokolün yenilenerek kapsamının genişletilmesi için çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi. Hazır olan 10 bilgisayar ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile iletişime geçilerek ihtiyacı olan okullara teslim edilecek.

Bodrum Belediyesi'ni ziyarete gelen Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'a da proje hakkında bilgi verilirken Tokat, aynı projeyi Milas'ta da seve seve hayata geçirebileceklerini söyledi.

Projeye destek olmak için "alo atık hattı"

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, herkesi projeye destek olmaya davet ederek, "Vatandaşlarımız, evlerindeki gerek tamir, bakım ihtiyacı olan gerekse atık durumunda bulunan elektronik eşyaları, 363 94 00 numaralı 'Alo Atık Hattı'nı arayarak bizlere bildirebilirler. Bu atıklar, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince teslim alınarak proje kapsamında kullanılacak." dedi.

Atık malzemelerin geri dönüşüm ile kullanılmasının daha temiz bir dünya için önemli bir adım olduğunun altını çizen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Belediye olarak geri dönüşüm ve atık yönetimine önem veriyoruz. Bu nedenle de bu tür çalışmalar yapıyoruz. Geçtiğimiz aylarda imzaladığımız protokol ile elektronik atıkların değerlendirilmesine ağırlık vermek istedik. Elektronik atıkları geri dönüştürerek ihtiyacı olan okullarımızda kullanacağız. Böylece okullarımıza da katkıda bulunmuş olacağız. Daha temiz ve daha güzel bir dünyada yaşamak için herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum." şeklinde konuştu.

Atık durumunda bulunan elektronik eşyalar, EAGD Derneği tarafından tamir edilerek proje kapsamında köy okullarına teslim edilecek. 10 adet bilgisayarın dışında tamiratı yapılamayan elektronik eşyalar ise Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Merkezi'ne kayıt işleminden sonra geri dönüşüm tesisine gönderilecek.

Bu proje ile vatandaşların gözünde atık olarak görülen elektronik malzemelerin aslında tamir ve bakım ile kullanabileceğini göstermek ve yeni nesillere örnek olmak amaçlanıyor. Ayrıca bilgisayar sınıfı bulunmayan okullarda ise bu geri dönüştürülen elektronik atıklar ile bilgisayar sınıfları oluşturmak hedefleniyor.