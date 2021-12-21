Geleceğin pilotları hayallerini uçuracak - Son Dakika

Geleceğin pilotları hayallerini uçuracak

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesi Yunus Emre İlkokulu 4. sınıf öğrencileri "Model Uçak Projesi" kapsamında hazırlayacakları model uçaklarla birlikte Mayıs ve Haziran ayında açacakları sergi ile beraber hayallerini uçuracak.

Türk Hava Kurumu tarafından düzenlenen model uçak öğretmenlik kursunu bitirerek öğrencileriyle birlikte projeyi okulunda hayata geçiren Yunus Emre İlkokulu sınıf öğretmeni Hüseyin Samet İşçi, öğrencileriyle birlikte tasarladığı model uçakları Mayıs ile Haziran aylarında düzenleyecekleri sergi ile uçurmayı hedefliyor.

"25 öğrencimiz hayallerini uçuracak"

Türk Hava Kurumu tarafından verilen kursu bitirerek öğrencileriyle birlikte bu projeyi hayata geçiren sınıf öğretmeni Hüseyin Samet İşçi, "Türk Hava Kurumu'nun açmış olduğu model uçak öğretmenlik kursuyla bu uçak çalışmalarına başladım. Türk Hava Kurumu İnönü Şubesinde bu kursu aldıktan sonra neden öğrencilerimizle birlikte yapmalım dedik. Okulumuzda ve okulumuzun dışında çok güzel dönüşler aldık. Öğrencilerimizde bu model uçaklarla uğraşırken çok sevmeye başladılar. Uçağımız ata model bir uçaktır. Bu uçaklarımızın yapılmasında çocuklarımız hem el becerilerini geliştiriyorlar hem de hayallerini uçurmak için bu modelle uğraşıyorlar. Türk Hava Kurumun'a bu projeyi sunduğumuzda yıllık bir plan göstererek onların tamamen ücretsiz olan malzemeleri göndermeleri sonrası 25 öğrencimizle bu projemize başladık. Sene sonuna kadar aldığımız model uçakları tamamen bitirdikten sonra okulumuzun sene sonunda açacağı sergi ile bunu sunmayı planlıyoruz." dedi.

Yapılan proje ile öğrencilerinin her birinin ayrı ayrı hayallerle başladığını ifade eden Hüseyin Samet İşçi, "Çocuklarımız bu projeyle uçmanın ve uçurmanın genel prensiplerini öğreniyorlar. Kanat, dümen ve bir uçak nasıl havalanır onu öğrenerek bir arada tasarlıyorlar. Çocuklar bunu hayal ederek başladılar." diye konuştu.

"En büyük hayalim pilot olmak"

Gerçekleşecek proje içerisinde yer alan ve 25 öğrenciden biri olan 4. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Fatih Ilık ise, "Bu bizim için çok güzel bir proje. Öğretmenimiz bizimle iyi anlaşıyor. Proje tamamlandığında uçurmayı çok istiyoruz. Çabuk bitirmek istiyorum ama yanlışım olmaması içinde dikkat ediyorum. Yıl sonunda diğer arkadaşlarımıza bu projemizi hayata geçirdiğimizde onlara uygulamalı anlatırken bizler de hayallerimizi uçuracağız. Onlar da bu projemizi görecekler ve öğrenecekler. En büyük hayalim pilot olmak ve gökyüzünde uçakla uçmak istiyorum." şeklinde konuştu.