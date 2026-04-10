Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gelecek Partisi Hakkari İl Başkanı Dağlar. Ak Parti'ye 400 Kişinin Geçtiği İddiası Doğru Değil

10.04.2026 16:32  Güncelleme: 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelecek Partisi Hakkari İl Başkanı Nevzat Dağlar, AK Parti'nin 400 kişinin partiye katıldığına dair iddialarını kesin bir dille yalanladı. Dağlar, sadece 3 kişinin katıldığını ve bu kişilerin Gerçekten partinin üyesi olmadığını belirtti.

(HAKKARİ) - Gelecek Partisi Hakkari İl Başkanı Nevzat Dağlar, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya'nın partisine Gelecek Partisi'nden 400 kişinin katıldığı yönündeki açıklamasına ilişkin "Herhangi bir katılım söz konusu değildir. Katılan 3 kişi var, 3 kişinin de zaten bizim üyemiz değil" dedi.

AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya'nın iki gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gelecek Partisi Yüksekova İlçe Başkanı Ecevit Anuş, Büyükçiftlik Belediye Başkan Adayı Bayram Bilin, Büyükçiftlik Belediye Encümeni Mehmet Cemil Yalçın ve beraberlerindeki yaklaşık 400 kişinin AK Parti'ye katıldığı yönündeki açıklaması siyasette tartışma yarattı.

Gelecek Partisi İl Başkanı Nevzat Dağlar, söz konusu iddaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Sosyal medyada duyduğumuz bilgilere göre 400 kişinin Gelecek Partisi tabanından AK Parti'ye kaydığı listeleri paylaşıldı. Bu bilgi doğruyu yansıtmıyor. Bizim partiden herhangi bir şahıs, AK Parti'ye geçiş sözkonusu değildir. Gelecek Partisi'nin kadroları üzerinden bir görüşme esnasında sosyal medyayı yanıltmak için, bizim hizmetlerimizi lekelemek adına bu tür paylaşımlar yapıyorlar. Bizim partiden bir geçiş yoktur. 3 kişinin geçtiği biliniyor, bunlar da zaten normal vatandaşlar."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halkbank’ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu Halkbank'ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu
Yolda oluşan çatlaklar nedeniyle valilik konutu geçici olarak boşaltılıyor Yolda oluşan çatlaklar nedeniyle valilik konutu geçici olarak boşaltılıyor
Bakan Uraloğlu: “Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz“ Bakan Uraloğlu: "Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz"
CHP’li isim restoranda tekme tokat dövüldü CHP'li isim restoranda tekme tokat dövüldü
Yıldız futbolcunun kadın muhabirle tokalaşması olay oldu Yıldız futbolcunun kadın muhabirle tokalaşması olay oldu
Hastanelerde yeni dönem QR kod ile sorunlara 7 dakikada çözüm Hastanelerde yeni dönem! QR kod ile sorunlara 7 dakikada çözüm

16:50
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP’den ihraç edildi
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP'den ihraç edildi
16:20
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor’a Onuachu şoku
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor'a Onuachu şoku
16:09
Sinem Dedetaş’tan belediye meclisine damga vuran “Erdoğan“ çıkışı: Rahatsız olmuyorum
Sinem Dedetaş'tan belediye meclisine damga vuran "Erdoğan" çıkışı: Rahatsız olmuyorum
15:48
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi! Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
15:34
Ali Şahin’den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke
Ali Şahin'den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke
15:33
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 17:08:10. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.