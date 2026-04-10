Gelecek Partisi Hakkari İl Başkanı Dağlar. Ak Parti'ye 400 Kişinin Geçtiği İddiası Doğru Değil

(HAKKARİ) - Gelecek Partisi Hakkari İl Başkanı Nevzat Dağlar, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya'nın partisine Gelecek Partisi'nden 400 kişinin katıldığı yönündeki açıklamasına ilişkin "Herhangi bir katılım söz konusu değildir. Katılan 3 kişi var, 3 kişinin de zaten bizim üyemiz değil" dedi.

AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya'nın iki gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gelecek Partisi Yüksekova İlçe Başkanı Ecevit Anuş, Büyükçiftlik Belediye Başkan Adayı Bayram Bilin, Büyükçiftlik Belediye Encümeni Mehmet Cemil Yalçın ve beraberlerindeki yaklaşık 400 kişinin AK Parti'ye katıldığı yönündeki açıklaması siyasette tartışma yarattı.

Gelecek Partisi İl Başkanı Nevzat Dağlar, söz konusu iddaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Sosyal medyada duyduğumuz bilgilere göre 400 kişinin Gelecek Partisi tabanından AK Parti'ye kaydığı listeleri paylaşıldı. Bu bilgi doğruyu yansıtmıyor. Bizim partiden herhangi bir şahıs, AK Parti'ye geçiş sözkonusu değildir. Gelecek Partisi'nin kadroları üzerinden bir görüşme esnasında sosyal medyayı yanıltmak için, bizim hizmetlerimizi lekelemek adına bu tür paylaşımlar yapıyorlar. Bizim partiden bir geçiş yoktur. 3 kişinin geçtiği biliniyor, bunlar da zaten normal vatandaşlar."

