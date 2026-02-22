Gelecek Partili Bekiroğlu'ndan, Çorum Belediye Başkanı Aşgın'a: "Keşke Çorum'daki Mağdurları da Görseniz"

Erkan Karaca

(ÇORUM) - Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Rumi Bekiroğlu, Suriye'nin Başkenti Şam'da, Çorumlu hayırseverlerce masrafları karşılanan ve ramazan boyunca her gün 500 kişi için düzenlenen iftar sofrasına katılan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a, "İkametgahınıza 200 metre uzaklıkta her gün yüzlerce garip gurabanın ramazan ayında yardım çilesine şahit oluyoruz. Keşke şehrindeki bu mağdur insanları da görseniz" diye seslendi.

Bekiroğlu, sosyal medya hesabından, Ulukavak Mahallesi Muhtarlığı önünde Çorumluların pide ve ekmek yardımı alabilmek için oluşturduğu izdihama ilişkin görüntülerle birlikte şu mesajı paylaştı:

"Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın bir heyet ile Şam'da Çorum halkı adına iftar veriyormuş, teşekkür ederiz. Ancak Sayın Başkan, ikametgahınıza 200 metre uzaklıkta her gün yüzlerce garip gurabanın ramazan ayında yardım çilesine şahit oluyoruz. 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' hadisini de hatırlatarak, keşke şehrindeki bu mağdur insanları da görseniz."