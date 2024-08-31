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Geleneksel 16'ıncı Sertavul Yörük ve Zafer Şenliği coşkuyla kutlandı

MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde 16'ıncısı gerçekleşen Sertavul Yörük ve Zafer Şenliği büyük bir coşkuyla kutlandı.

16. Sertavul Yörük ve Zafer Şenliği Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mut Belediyesi ve Sertavul Yaylası Koruma ve Yaşatma Derneği katkılarıyla Sertavul yaylası gerçekleştirildi. Sertavul'dan Karaman Mut karayolunda yörükler develeri eşliğinde zafer yürüyüşü ve fener alayı yaptı. Yörük kıyafetiyle develer üzerinde yürüyüş ilgi topladı.

Şenlikte ilk olarak Sertavul Yaylasını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali Koç, kendilerini yalnız bırakmadıkları için uzaktan ve yakından gelen herkese teşekkür etti. Sertavul Yörük ve Zafer Şenliğinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi kent sanatçısı ve Türk Halk Müziği sanatçısı Yağmur Sultan, Funda Mutlu türküleriyle vatandaşı coşturdu. Gece geç saatlere kadar devam eden şenlik, Ankara havalarıyla coşan halkın içine girerek sahnesine devam eden Funda Mutlu, şenliğe gelen vatandaşlara coşkulu bir akşam yaşattı.

Şenliğe Mersin Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Mut Belediyesi Meclis üyeleri, siyasi parti başkanları, yörük derneklerinden temsilciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.