Geleneksel Alaplı Bıçağı: 150 Yılın Eseri - Son Dakika
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Geleneksel Alaplı Bıçağı: 150 Yılın Eseri

Geleneksel Alaplı Bıçağı: 150 Yılın Eseri
05.06.2025 11:14
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Alaplı bıçağı, ustası Yaşar Durmuş tarafından 76 işlemle üretiliyor, keskinliğiyle dikkat çekiyor.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde atalarından kalan ve bir asırdan fazla faaliyet gösteren işin ehli ustası tarafından üretilen ve 76 farklı işlemden geçen Alaplı bıçağı, adeta jilet kadar keskin hale geliyor. Bıçakların ağzı kolay kolay ise körelmiyor.

Tarihi oldukça eskilere dayanan ve geleneksel yöntemlerle imal edilen Alaplı bıçağı, kendine has özellikleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Üretiminde kullanılan özel karışım sayesinde inşaat çivisini rahatlıkla kesebilen bıçak; kağıdı da kolaylıkla kesebiliyor. Ünü ülke sınırlarını aşan tescilli bıçak, özellikle tatilde Türkiye'ye gelen gurbetçilerden ilgi görüyor. İlçeye bağlı Yedigelli köyünde, 150 yıldır dedelerinden kalma demircilik mesleğini icra eden Yaşar Durmuş (62) bilek gücüyle sıcak demire verdiği şekillerle bayram öncesi özel siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.

Durmuş, Osmanlı dönemi demir ustalarına dayanan dükkanda babasından devraldığı mesleği atölyede sürdürmeye çalıştığı bıçakların demir ve çiviyi rahatlıkla kesebildiğini belirtti. Durmuş, küçüklüğünden beri dedelerinden kalan ata mirası bıçakçılıkla ilgileniyor. Bıçakçı, "1861 doğumlu dedemin babasından bu yana 150 yıl ve 5 kuşak bıçakçılık mesleğini yapıyoruz. Yaklaşık 50 yıldır bu atölyemde balta, bıçak, kazma da ürettim. Bu yaşımıza kadar geldik, devam ediyoruz. Meslekte çırakta yetişmiyor. Biz ne kadar istesek de herkes masa işi istiyor. Bizde bu mesleği sürdürmekten mutluyuz. Şu görmüş olduğunuz bu bıçak bizim bölgenin fasulye bıçağı diye geçiyor. Yaklaşık 2 bin derecelerde bu ocak ısındıktan sonra bu dövülerek karbon şeklinde yapılıyor. Daha sonra kurban bayramında kullanılan bıçaklara geçtik. Bıçaklarınızın uzun yıllar kullanılmasını istiyorsanız. Özelikle dövülürken çekiç darbeleri çok önemlidir. Bıçak üretiminde çekiç darbesiyle bıçak şeklini alıyor. Önemli olan bıçağa suyunu vermektir. Bütün bu işlemler bittikten sonra en son kemik ya da fiberden yaptığımız sapları takarak satışa hazır hale getiriyoruz" diye konuştu.

Bir bıçağın 750 ile bin arasında çekiç darbesiyle üretildiğini belirten Durmuş, bıçak üretmenin çok hassas ve titizlik isteyen bir iş olduğunu vurguladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Gastronomi, zonguldak, Ekonomi, Alaplı, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Geleneksel Alaplı Bıçağı: 150 Yılın Eseri - Son Dakika

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