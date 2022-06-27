Geleneksel şenliğe yoğun ilgi gösterildi - Son Dakika
Üye Girişi

Geleneksel şenliğe yoğun ilgi gösterildi

27.06.2022 13:31
Geleneksel şenliğe yoğun ilgi gösterildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Yenidodurga köyünde geleneksel hale gelen Kültür Şenliği büyük bir coşkuyla kutlandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Yenidodurga köyünde geleneksel hale gelen Kültür Şenliği büyük bir coşkuyla kutlandı.

Bu yıl 24'üncüsü düzenlenen şenlik, köyün piknik alanında gerçekleştirildi. Şenlikte, Bozüyük Karakamalı Zeybek ekibinin gösterisi beğeniyle izlenirken, yerel sanatçılar tarafından verilen konserde vatandaşlar büyük bir coşkuyla türkülere eşlik ettiler. İl Genel Meclisi üyeleri, Bozüyük belediye başkan yardımcıları ve Belediye Meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, köy muhtarları, STK temsilcileri ve çevre köylerden gelen çok sayıda vatandaşın katıldığı şenliklerde misafirlere gözleme ve yemek ikramı yapıldı.

Şenliğe gelenler ile yakından ilgilenen Köy Muhtarı Mustafa Terle, konuklara ve emeğe geçen herkese teşekkür etti - BİLECİK

YORUMLAR
500
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı Osmaneli Belediyesi Toptancı Hali'nin tahıl alımları değerlendirildi Osmaneli Belediyesi Toptancı Hali'nin tahıl alımları değerlendirildi
Kaynak: İHA

Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Geleneksel şenliğe yoğun ilgi gösterildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:40 Hatay'a girişi engellenen Ümit Özdağ'a destek Muharrem İnce'den geldi: Özdağ'ın Hatay'a girişini engellemek anayasal bir suçtur
13:10 Kılıçdaroğlu'ndan Türk Ocakları'nın İslam dünyası sempozyumunda Karl Marx sözleri: Bu ismi yadırgamayacağınıza inanıyorum
12:45 Anjiyo olmayı kabul etmeyen adam, aynı gün koyunlarının başında ölü halde bulundu
12:41 Seyhan Soylu ile Ata Çağlayan örfi nikah kıydı: Ahirette de buluşmak istedik
12:28 AFAD'dan Batı Karadeniz içim önemli uyarı! 15 ilçede taşkın riski tehlikeli boyutlara ulaştı
12:09 Antalya'da panik! Tekneye bağlı paraşütün ipi koptu, turistler gökyüzünde asılı kaldı
11:57 TİSK açıkladı: Asgari ücretin değerlendirilmesi için yapılacak toplantıda masada olacağız
11:50 16 yıl sonra Bodrum'da sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül, canlı müzik yapmasının engellendiğini öne sürdü: Sanata ve sanatçıya yazık ediyorlar
11:23 Eyfel Kulesi ile evlenen kadın, bahçe çitlerine cinsel çekim hissettiğini açıkladı!
11:17 Jorge Jesus kararını verdi! Burak Kapacak takımda kalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 13:50:49. #1.11#
SON DAKİKA: Geleneksel şenliğe yoğun ilgi gösterildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement