Gelibolu'da Genç Gıda Denetçileri Projesi - Son Dakika
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Gelibolu'da Genç Gıda Denetçileri Projesi

Gelibolu\'da Genç Gıda Denetçileri Projesi

Gelibolu'da, sağlıklı gıda bilinci için 'Genç Gıda Denetçisi' projesi uygulamalı denetimlerle sürüyor.

02.05.2025 10:43
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Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yönetilen "Okullarda Genç Gıda Denetçisi" projesi Gelibolu ilçesinde devam ediyor.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen okullarda sağlıklı ve güvenilir gıda bilincinin yaygınlaştırılmasını hedefleyen "Okullarda Genç Gıda Denetçisi" projesi Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde devam ediyor. Proje çerçevesinde Gelibolu Namık Kemal Ortaokulu ve 100. Yıl Barış Ortaokulu'nda öğrencilerle uygulamalı kantin denetimi yapıldı. Proje, öğrencilerde sağlıklı beslenme bilinci, temel gıda güvenliği, gıda hijyeni, etiket okuryazarlığı ve personel hijyeni gibi konularda kendilerini geliştirmeleri sağlanıyor. Gençlerin bu proje ile özgüven, analitik düşünme becerisi ve toplumsal sorumluluk bilinci edinmeleri amaçlanırken denetim süreçlerine aktif olarak dahil edilen öğrenciler sayesinde okul kantinlerinde ve yemekhanelerinde hizmet kalitesinin arttırılması hedefleniyor.

Gelibolu ilçesinde yapılan dentimlerde "genç gıda denetçilerine" İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Şimşek ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çakır eşlik etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gelibolu'da Genç Gıda Denetçileri Projesi - Son Dakika

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