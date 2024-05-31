Gemlik'in turizm vizyonu masaya yatırıldı - Son Dakika
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Gemlik'in turizm vizyonu masaya yatırıldı

Gemlik Belediyesi öncülüğünde düzenlenen çalıştayda, turizm alanında çalışma masaları kuruldu ve paydaşlar bir araya geldi. Çalıştayda görüşülen konular, sonuç belgesi haline getirilerek paylaşılacak.

31.05.2024 20:41
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Gemlik'in turizm vizyonu masaya yatırıldı

BURSA - Gemlik Belediyesi öncülüğünde düzenlenen "Gemlik Turizm Vizyonu Çalıştayı" gerçekleşti. Çalıştayda, Gastronomi ve Tarım Turizmi, Doğa ve Deniz Turizmi, Tarih, Kültür ve Festival Turizmi başlıklarında çalışma masaları kuruldu. Paydaşlar, uzmanlık alanlarına göre belirlenen masalarda belediye yetkilileri ve bürokratlarla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Doç. Dr. Emel Adamış'ın genel koordinatörlüğünü üstlendiği çalıştayın paydaşları arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Üniversitesi, GEMTAŞ, GEMTAR, İNOKSAN, Gastro Bursa Dergisi, Solaksubaşı AŞ, Umurbey Kadın Girişimi Derneği, Has Tavuk, Gemlik Ticaret Borsası, Gemlik İlçe Tarım Müdürlüğü, Mudanya Belediye Başkanlığı, Narlı Kadın Girişimciler Derneği, Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası, Gemlik Yaşam Atölyesi, Gemlik Ziraat odası, Gemlik Atamer Hotel, Gemlik Boksör Restaurant, Gemlik Tuzla Çiftliği, Chef Bülent, Gemlik Girit ve Rumeli Türkleri Derneği, S.S. Kumla Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, TÜRSAB, Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi, GESYAD, Gemlik Liman Başkanlığı, Doris Tur, Paşa Otel, Ramada Otel, Bizimora Kokoreç, Gemlik Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi, GÜMTOB, Syrus Otel, BURTİD, Kerimbey Otel, Gemlik Tarihini ve Kültürünü Yaşatma Derneği, Bursa Rehberler Odası yer aldı.

Başkan Deviren'den işbirliği vurgusu

Açılış konuşmasını yapan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, ortak akıl ve kurumlar arası işbirliğini vurgulayarak "Gemlik, kent tarihi ve insan dokusu ile birlikte gerçekten örnek bir ilçe. Gemlik tarihi, milattan önce 10 binli yıllara dayanıyor. Kentimizin 35 mahallesine gittiğinizde bu tarihin hepsini görebiliyorsunuz. Fındıcak'a gidin, orada farklı bir tarih var. Diğer tarafta Narlı'da farklı bir tarih var. Ama elimizden kayıp gidiyor. Biz Gemlik'in yaşayan bir kent olmasını, sürekli gelişmesini istiyoruz. Gemlik'in kalitesini arttırmak adına buradaki beyaz yakalı çalışan sayısını artırmalıyız. Bu da sosyal donatı alanları ile mümkün. Gerçek anlamıyla Zeytin Festivali yapabilmek için meslek kuruluşları ve üreticilerle bir araya gelip en doğrusunu ortaya koyacağız. Bu bir başlangıç. Var olan değerli korumak adına bir başlangıç."

"Tarihi değerleri korumamız gerekiyor"

Başkan Deviren'den sonra konuşan Gemlik Kaymakamı Hasan Göç ise kentin, sanayinin dışa açılan önemli bir kapısı olduğunu vurgulayarak bunun yanında tarihi ve turistik özelliklerine de önem verilmesi gerektiğini belirtti. Kaymakam Göç şöyle konuştu: "Gemlik'in tarihten gelen, kültüründen ve doğasından gelen değerleri korumamız gerekiyor. Bunları yaparken biraz acele etmeliyiz. Geçmişin tanıkları, belki on yıl sonra olmayacaklar. Onlara ulaşmamız lazım. Tecrübelerinden, hatıralarından faydalanmamız gerekiyor. Turizmi, doğası, tarihi değerleri, kültürel değerleri Bursa için çok kıymetli."

Konuşmalardan sonra masa çalışmalarına geçildi. Çalıştayda görüşülen konular, önümüzdeki günlerde sonuç belgesi haline getirilerek paylaşılacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gemlik'in turizm vizyonu masaya yatırıldı - Son Dakika

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