Gemlik sahilinde 29 Ekim coşkusuna Gemport römorkörünün su gösterisi renk kattı - Son Dakika
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Gemlik sahilinde 29 Ekim coşkusuna Gemport römorkörünün su gösterisi renk kattı

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Gemlik sahilinde 29 Ekim coşkusuna Gemport römorkörünün su gösterisi renk kattı
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Gemlik sahilinde 29 Ekim coşkusuna Gemport römorkörünün su gösterisi renk kattı
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Gemlik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında çelenk töreninin ardından denizde su gösterisi düzenlendi. Gemport römorkörünün su püskürtmesi ve teknelerin akrobatik hareketleri sahilde ilgiyle izlendi, gösteriye Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, çelenk sunma töreninin ardından denizde gerçekleştirilen su gösterisi vatandaşlara görsel şölen yaşattı. Gemport'a ait römorkörün denizde yaptığı gösteride metrelerce yükselen su kütleleri gökyüzüne ulaşırken, teknelerin sergilediği akrobatik hareketler izleyenlerden büyük ilgi gördü.

Gemlik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Çelenk sunma töreninin ardından denizde gerçekleştirilen gösteride, Gemport'a ait römorkör su püskürterek devasa su görüntüleri oluşturdu. Deniz yüzeyinden metrelerce yükseğe fışkıran sular, sahil şeridinde toplanan vatandaşlara görsel şölen sundu.

Teknelerin akrobatik hareketleri ilgiyle izlendi

Gösteri boyunca denizde hareketlilik yaşanırken, teknelerin sergilediği akrobatik manevralar izleyenlerin dikkatini çekti. Gemport'a ait römorkörün su gösterisine Sahil Güvenlik botu da eşlik etti. Denizde oluşan dev su sütunları ve teknelerin hareketleri, kutlamalara katılan vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

İlçe protokolü ve vatandaşların sahilden izlediği gösteri, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına renk katarken, Gemlik sahilinde bayram coşkusu yaşandı.

Kaynak: İHA
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