Gemlik'te Kentsel Dönüşüm Projesi Değerlendirildi - Son Dakika
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Gemlik'te Kentsel Dönüşüm Projesi Değerlendirildi

Gemlik\'te Kentsel Dönüşüm Projesi Değerlendirildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Burkent AŞ tarafından Gemlik'te yürütülen 'Orkent Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi' hakkında değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, proje ve son durum hakkında bilgi verildi, site sakinlerinin soruları yanıtlandı.

29.12.2024 16:39  Güncelleme: 16:41
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Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Burkent AŞ tarafından Gemlik ilçesinde yürütülen 'Orkent Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi' hakkında değerlendirme toplantısı düzenlendi. Site sakinlerine proje ve son durum hakkında bilgi veren Burkent yetkilileri, merak edilen soruları da cevapladı.

Birinci derece deprem kuşağında yer alan Bursa'yı muhtemel depremin yıkıcı etkilerine karşı daha dirençli hale getirmek için projeler geliştiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan Gemlik'te de kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Burkent tarafından düzenlenen 'Gemlik Orkent Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi' değerlendirme toplantısı, Gemlik Belediyesi Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Burkent Genel Müdürü İnan Keser, Burkent yöneticileri ve site sakinleri katıldı.

Yürütülecek proje hakkında kat maliklerine bilgi veren Burkent Genel Müdürü İnan Keser, deprem bölgesinde yer alan Bursa ve Gemlik için kentsel dönüşümün hayati önem taşıdığını anlattı. Site sakinlerinin sorularını da cevaplayan Keser, kimseyi mağdur etmeden ve vakit kaybetmeden çalışmaların başlatılması gerektiğini belirtti.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Kuzey Anadolu Fayı'nın bir kolunun da Gemlik'in içerisinden geçtiğini hatırlattı. Gemlik'in eninde sonunda büyük depremi yaşayacağına dikkat çeken Deviren, "Gemlik'te 20 bin 35 yapı, 85 bin 500 bağımsız bölüm var. Bunların yüzde 48'i ruhsatsız binalar. Yapay zekayla yapılan çalışmada, yaklaşık 50 bin kişinin hayatını kaybedeceği öngörüldü. Yapı stoku bu kadar kötü olan Gemlik'in bir an önce dönüştürülmesi gerekiyor. Bu nedenle Burkent'in yaptığı çalışmaları çok yerinde buluyoruz. Gemlik'te Burkent ile birlikte kentsel dönüşüm çalışmalarına başladık. 24.5 hektarlık bir alanda çalışmamız bitmek üzere. Gemlik Belediyesi olarak Burkent ile iş birliği içerisinde hareket etmek istiyoruz. Burkent'in daha önce Bursa'da yaptığı örnek projeler var. Bu da Gemlik'teki projelerin başarılı olacağını göstermektedir" dedi.

Burkent AŞ Genel Müdürü İnan Keser, Gemlik'in deprem bölgesinde olduğunu hatırlatarak kentsel dönüşüm çalışmalarının önemine değindi. Göreve geldikten sonra Orkent Sitesi sakinlerinin kendilerine gelerek destek istediğini anlatan Keser, yapılan toplantılar neticesinde uygulama aşamasına geldiklerini belirterek, "Yıkımı yapılmış Orkent Sitesi'nin tekrar inşaatı için bilgilendirme toplantısı düzenledik. Burkent olarak Bursa'da kentsel dönüşüm noktasında hızla çözümler üretmek istiyoruz. Kentsel dönüşüm konusunda vatandaş ile özel sektör arasında düzenleyici ve garantör görevi görüyoruz. Burkent olarak kentin birçok noktasında projelerimiz devam ediyor. Farklı noktalarda fizibilite çalışmaları yapıyoruz. Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı ile paralel hareket ediyoruz. Bursa'nın büyük bir bölümü riskli yapılardan oluşuyor. O yüzden zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde çözüm üretmek için çalışıyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gemlik'te Kentsel Dönüşüm Projesi Değerlendirildi - Son Dakika

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