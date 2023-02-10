Genç anne enkazdan 111 saat sonra kurtarıldı, 7 aylık bebeği hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Genç anne enkazdan 111 saat sonra kurtarıldı, 7 aylık bebeği hayatını kaybetti

10.02.2023 20:32

Genç anne enkazdan 111 saat sonra kurtarıldı, 7 aylık bebeği hayatını kaybetti Genç anne enkazdan kurtuldu, 7 aylık bebeği hayatını kaybetti Hatay'ın Antakya ilçesinde 29 yaşındaki genç anne depremden 111 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Genç anne enkazdan 111 saat sonra kurtarıldı, 7 aylık bebeği hayatını kaybetti

Genç anne enkazdan kurtuldu, 7 aylık bebeği hayatını kaybetti

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde 29 yaşındaki genç anne depremden 111 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Deprem felaketinin 5. gününde yaşanan güzel haber yüreklere su serpti. Yalnız annenin 7 aylık bebeğinin depremde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da ekipler aralıksız çalışarak hayat kurtarmaya çalışıyor. Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmen Başı Caddesi'nde yoğunlaşan ekipler, 7 katlı aparmanın enkazından yoğun çalışmalar sonucunda 29 yaşındaki Suriye uyruklu Fatma'yı canlı olarak kurtardı. Depremin 5. gününde gelen güzel haber sevinçle karşılanırken genç kadının 7 aylık çocuğunun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Genç anne enkazdan 111 saat sonra kurtarıldı, 7 aylık bebeği hayatını kaybetti Genç anne enkazdan 111 saat sonra kurtarıldı, 7 aylık bebeği hayatını kaybetti Antakya'da hırsızlık şüphelisine vatandaşlardan sert tepki Antakya'da hırsızlık şüphelisine vatandaşlardan sert tepki Hatay'da depremden 111 saat sonra bir kadın enkazdan sağ çıkarıldı Hatay'da depremden 111 saat sonra bir kadın enkazdan sağ çıkarıldı

Antakya, Hatay, Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Genç anne enkazdan 111 saat sonra kurtarıldı, 7 aylık bebeği hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:39 Enkaz altında mucizeler gerçekleşiyor! Umutları yeşerten haberler peş peşe geldi
19:34 Hırsızlıkla suçladığı genç, kamera karşısına geçip Ümit Özdağ'ın iddiasını çürüttü
19:29 Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarına tepki yağıyor! Beşiktaş taraftarı, rakiplerinden özür diledi
19:02 Stefan Kuntz, depremzedeler için markete gidip kasiyerlik yapacak
16:31 Depremin büyüklüğünü kameralar kaydetti! Sarsıntı neredeyse 2 dakika sürdü
17:37 Premier Lig'den depremzedelere maddi ve manevi destek
17:56 150 kilometre öteden gelip depremin vurduğu Hatay'da hırsızlık yaparken yakalandılar
18:00 Bu acının tarifi yok! Türkiye, depremde kaybettiği sporcularına ağlıyor
17:56 Son dakika: Depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi, paralarla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
17:20 Deprem felaketi nedeniyle emekli maaşları erken ödenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2023 20:42:20. #1.13#
SON DAKİKA: Genç anne enkazdan 111 saat sonra kurtarıldı, 7 aylık bebeği hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement