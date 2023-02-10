Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da ekipler aralıksız çalışarak hayat kurtarmaya çalışıyor. Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmen Başı Caddesi'nde yoğunlaşan ekipler, 7 katlı aparmanın enkazından yoğun çalışmalar sonucunda 29 yaşındaki Suriye uyruklu Fatma'yı canlı olarak kurtardı. Depremin 5. gününde gelen güzel haber sevinçle karşılanırken genç kadının 7 aylık çocuğunun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Antakya, Hatay, Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Genç anne enkazdan 111 saat sonra kurtarıldı, 7 aylık bebeği hayatını kaybetti - Son Dakika

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