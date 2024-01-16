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Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nın finalleri gerçekleşti - Son Dakika
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Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nın finalleri gerçekleşti

Derince Belediyesi'nin katkılarıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nın finalleri 25 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Kocaeli genelinde eğitim veren imam hatip liseleri arasında düzenlenen yarışmada birinci grup ve ikinci grup olmak üzere iki ayrı kategoride yarışmalar düzenlendi. Dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.

Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması\'nın finalleri gerçekleşti
16.01.2024 - 11:07,
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Derince Belediyesi'nin katkılarıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nın finalleri 25 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

Kocaeli genelinde eğitim veren imam hatip liseleri arasında düzenlenen Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nın finalleri Derince'de bulunan Şehit Osman Gazi Çetingöz Anadolu İmam Hatip Lisesi Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. 25 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması iki grup halinde düzenlendi. Birinci grupta Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu'ndan Eren Tuğra Tozan birinciliğe ulaşırken, Hereke Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Yasin Tokmak ikinci, Eyüp Sultan İmam Hatip Ortaokulu'ndan Ahmet Hüsrev Beyazıt üçüncü oldu. İkinci grupta gerçekleşen yarışmada ise Şehit Serdar Gökbayrak İmam Hatip Ortaokulu'ndan Salih İrvasa birinciliğe ulaşırken, Darıca İmam Hatip Ortaokulu'ndan Muhammet Ömer Yalçınkaya ve Molla Fenari Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'ndan Yusuf Yilanli ilk üç dereceyi paylaştı.

Yarışmaları Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nail Ekiz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Erin, okul müdürleri ve öğretmenler ilgiyle takip etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nın finalleri gerçekleşti - Son Dakika
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