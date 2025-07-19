Genç Eğitim Sendikası Bursa Şubesi Açıldı

Genç Eğitim Sendikası, Bursa'daki yeni şubesinin açılışını coşkulu bir törenle gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Genel Başkan Mehmet Fatih Arslan ve Şube Başkanı Metin Öksüz, bağımsız sendikacılık anlayışının altını çizdi.

Genç Eğitim Sendikası Bursa Şubesi, düzenlenen törenle resmi olarak açıldı. Törende konuşan Genç Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Fatih Arslan, sendikanın kuruluşundan bugüne uzanan süreci anlattı. Bursa teşkilatının üye sayısının kısa sürede bin kişinin üzerine çıktığını kaydeden Arslan, "Bugün bizim için yalnızca bir şube açılışı değil; aynı zamanda bir fikrin ete kemiğe büründüğü, bir hayalin gerçeğe dönüştüğü tarihi bir gündür. İki yıl önce toprağa ektiğimiz o inanç tohumlarının bugün Bursa'da nasıl yeşerdiğini, nasıl kök saldığını gururla görüyoruz. O gün attığımız adımlar, bugün bir direnişin, bir dirilişin ve tertemiz bir sendikal yürüyüşün sembolüne dönüşmüştür. Bu kutlu mücadeleye en başından itibaren inanan, taşın altına elini koyan, korkmadan, yılmadan bizimle yürüyen tüm eğitim emekçisi arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Bu başarının Bursa'daki mimarı olan İl Başkanımız Metin Öksüz'ü ve kıymetli Şube Yönetim Kurulumuzu, sadece bir yıl gibi kısa bir sürede gösterdikleri gayret ve özveriyle şube olma başarısını elde ettikleri için yürekten kutluyorum. Bugün bin üyeye ulaşan Bursa teşkilatımız, sadece bir rakamdan ibaret değildir. Bu başarı, kararlılığın, direncin ve ilkelerin ta kendisidir. Biz Cumhuriyetin, Gazi Mustafa Kemal'in işaret ettiği geleceği ellerinde tutan öğretmenlerin hakkını savunuyoruz, sorumluluğumuz ağır. Biz sistemi aksamadan yürüten idari personelin özlük haklarını tartışıyoruz, mesuliyetimizin farkındayız. Bugün 100 bin kişilik bir konfederasyonla 3 milyonu aşkın memurun yükünü sırtlıyoruz" dedi.

"Yeni nesil siyasetsiz sendikacılık devrimi"

Kurulan sendikanın temsil ettiği değerler üzerine mücadele edeceğine değinen Genç Eğitim Sendikası Bursa Şube Başkanı Metin Öksüz ise, "Genç Eğitim Sendikası, hiçbir sendikanın benzeri, karşıtı, küçüğü, böleni, düşmanı ya da dostu değildir. Genç Eğitim Sendikası 32 yıldır yapılamayan gerçek sendikal mücadele arzusunun tezahürüdür. Hiçbir siyasi oluşumun, ideolojinin, cemaat ya da zümrenin içerisinden doğmamıştır. Kurucuları, yöneticileri geçmişte aynı sendikada bile yer almamış, her biri mesleki duyarlılığı, mesleki kaygısı yüksek eğitim çalışanlarıdır. Öğretmenlerin itibarını koruyamayanlar, eğitim çalışanlarının mali haklarını yıllardır alamayanlar, eğitim çalışanlarını siyasi partilerin oy deposu gibi pazarlayıp koltuk devşirenler, mesleğimizi mülakatlara, liyakatsizliğe, adaletsizliğe, ümitsizliğe mahküm bırakanlar, kısacası bizleri yıllardır kaybettirenler yüzünden kurulmuştur. Artık kaybetmek istemiyorum diyen, bir siyasi partinin memur kollarında üye gibi görünmek istemiyorum diyen, sendikanın asli görevini yapmasını istiyorum diyen, mesleğimizin itibarını ancak bağımsız mücadele kurtarabilir diyen, böyle gelmiş böyle gitmemeli diyen eğitim çalışanları tarafından kurulmuştur. Genç Eğitim Sendikası olarak sahada kimseyi kendimize rakip olarak görmüyoruz, hiçbir sendika özelinde üyelik çalışması yapmıyoruz. Biz, hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarının mesleki vekaletine talibiz. Sahada sendikal rekabet nezaketine riayet ederek meslektaşlarımızı sendikamıza davet ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Yeni nesil, siyasetsiz sendikacılık devrimini gerçekleştirmek için her gün bir yerde, bir gün her yerde olacağız! Bizlere mesleki vekaletini teslim eden tüm meslektaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - BURSA