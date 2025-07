Genç Eğitim Sendikası Bursa Şubesi Açıldı

Genç Eğitim Sendikası'nın Bursa şubesi düzenlenen törenle açıldı.

Genç Eğitim Sendikası Bursa Şubesi'nin açılışı yapıldı. Törende konuşan sendikanın Genel Başkanı Mehmet Fatih Arslan, Bursa'da üye sayılarının kısa sürede binin üzerine çıktığını belirterek, "Bu kutlu mücadeleye en başından itibaren inanan, taşın altına elini koyan, korkmadan, yılmadan bizimle yürüyen tüm eğitim emekçisi arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Bu başarının Bursa'daki mimarı olan İl Başkanımız Metin Öksüz'ü ve kıymetli Şube Yönetim Kurulumuzu, sadece bir yıl gibi kısa bir sürede gösterdikleri gayret ve özveriyle şube olma başarısını elde ettikleri için yürekten kutluyorum. Biz Cumhuriyetin, Gazi Mustafa Kemal'in işaret ettiği geleceği ellerinde tutan öğretmenlerin hakkını savunuyoruz, sorumluluğumuz ağır. Biz sistemi aksamadan yürüten idari personelin özlük haklarını tartışıyoruz, mesuliyetimizin farkındayız" dedi.

Genç Eğitim Sendikası Bursa Şube Başkanı Metin Öksüz ise, sendikanın 32 yıldır yapılamayan gerçek sendikal mücadele arzusunun tezahürü dlduğunu ifade ederek, "Hiçbir siyasi oluşumun, ideolojinin, cemaat ya da zümrenin içerisinden doğmamıştır. Kurucuları, yöneticileri geçmişte aynı sendikada bile yer almamış, her biri mesleki duyarlılığı, mesleki kaygısı yüksek eğitim çalışanlarıdır. Genç Eğitim Sendikası olarak sahada kimseyi kendimize rakip olarak görmüyoruz, hiçbir sendika özelinde üyelik çalışması yapmıyoruz. Biz, hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarının mesleki vekaletine talibiz. Sahada sendikal rekabet nezaketine riayet ederek meslektaşlarımızı sendikamıza davet ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Yeni nesil, siyasetsiz sendikacılık devrimini gerçekleştirmek için her gün bir yerde, bir gün her yerde olacağız. Bizlere mesleki vekaletini teslim eden tüm meslektaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - BURSA