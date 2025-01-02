Genç Güreşçi Ecvet Aracı Türkiye Şampiyonasına Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Genç Güreşçi Ecvet Aracı Türkiye Şampiyonasına Hazırlanıyor

Geniş Video İzle

16 yaşındaki güreşçi Ecvet Aracı, Türkiye şampiyonasında birinci olmayı hedefliyor.

02.01.2025 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Genç güreşçi Ecvet Aracı Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki güreşçi Ecvet Aracı, katılmaya hak kazandığı Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen güreş müsabakasında mücadele eden Ecvet Aracı, birinci olarak bölge şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Diyarbakır'da 25 ilin katılımıyla gerçekleşen bölge şampiyonasında üçüncülük elde eden Aracı, şimdi ise 9-11 Şubat tarihleri arasında Kırşehir'de düzenlenecek olan Türkiye Güreş Şampiyonasına hazırlanıyor.

Hazırlık sürecine dair açıklamalarda bulunan Ecvet Aracı, "Güreşe bir yıl önce başladım. Bu yıl okullar arası düzenlenen güreş müsabakasında birinci oldum ve Diyarbakır'da düzenlenen bölge şampiyonasına katıldım. Burada 25 ilin sporcuları arasında üçüncü oldum. Şimdi 9-11 Şubat'ta Kırşehir'de yapılacak Türkiye şampiyonasına hazırlanıyorum. Amacım Türkiye şampiyonasında birinci olmak" diye konuştu.

Güreş antrenörü Onur Öztemiz ise, "25 ilin katıldığı Diyarbakır'daki bölge şampiyonasında sporcumuz üçüncü oldu. Şimdi 9-11 Şubat'ta Kırşehir'de yapılacak Türkiye şampiyonasına hazırlanıyoruz. Günde üç saat antrenman yapıyoruz. Buradaki amacımız, aynı zamanda gelecek yıl yapılacak Liseler Arası Dünya Şampiyonası'na hazırlanmak" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kırşehir, Türkiye, Tatvan, Bitlis, Eğitim, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Genç Güreşçi Ecvet Aracı Türkiye Şampiyonasına Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:59 DEM Parti heyeti ile Bahçeli arasındaki görüşme başladı DEM Parti heyeti ile Bahçeli arasındaki görüşme başladı
14:05 İsrail ordusunda intihar vakalarında büyük artış İsrail ordusunda intihar vakalarında büyük artış
14:01 ABD, Suriye’nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
13:29 Derin devlet Trump’ın peşinde mi Saldırıların ardından yayınladığı mesaj dikkat çekti Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Saldırıların ardından yayınladığı mesaj dikkat çekti
12:53 Cenaze törenine damga vuran an Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı
23:17 Filistin, Al Jazeera’nin yayınlarını durdurdu Filistin, Al Jazeera'nin yayınlarını durdurdu
22:59 Komedyenden skandal sözler: Kadın teröristler görmek beni gururlandırıyor Komedyenden skandal sözler: Kadın teröristler görmek beni gururlandırıyor
22:55 Las Vegas’ta Trump’ın otelinin önünde patlama Las Vegas'ta Trump'ın otelinin önünde patlama
22:15 İşte ABD’deki saldırının başlangıç anı İşte ABD'deki saldırının başlangıç anı
22:13 Suudi Arabistan’da 6 İran vatandaşı idam edildi Suudi Arabistan'da 6 İran vatandaşı idam edildi
21:54 Bilal Erdoğan’dan tv100’e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır Bilal Erdoğan'dan tv100'e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır
21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
21:18 Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 15:09:30. #1.11#
SON DAKİKA: Genç Güreşçi Ecvet Aracı Türkiye Şampiyonasına Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.