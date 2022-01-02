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Genc-i Ala'dan 2021'de binlerce genç faydalandı - Son Dakika

Genc-i Ala'dan 2021'de binlerce genç faydalandı

02.01.2022 09:51
Genc-i Ala'dan 2021'de binlerce genç faydalandı

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü tarafından hayata geçirilen ödüllü Genc-i Ala Gençlik Modeli Projesinden, 2021 yılında binlerce genç faydalandı.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü tarafından hayata geçirilen ödüllü Genc-i Ala Gençlik Modeli Projesinden, 2021 yılında binlerce genç faydalandı.

Gençlere yönelik hizmet ve çalışmaların bir araya toplandığı Genc-i Ala Projesi, geçen kasım ayında Ankara'da gerçekleştirilen Yerel Yönetimler Gençlik Projeleri Yarışması'nda birçok projeyi geride bırakarak ödül almaya hak kazanmıştı. Başiskele Belediyesi tarafından 2021 yılının haziran ayında lansmanı yapılan Genc-i Ala Gençlik Modelinden, 18 bin 730 çocuk ve gençler faydalandı. Bilimden sanata, spordan eğitime kadar daha bir çok alanda gençlere yönelik hizmetleri kapsayan Genc-i Ala, 7'den 77'ye herkes tarafından beğeni topladı.

Başiskele Gençlik Merkezi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde ilçeye Başiskele Gençlik Merkezi de kazandırılıyor. Merkez, greenbox stüdyolarından sanat atölyelerine, spor merkezlerinden toplantı salonlarına kadar kentin tamamına hizmet edecek, birçok gençlik organizasyonuna ev sahipliği yapacak.

Gençhane

İlki Altınkent Mahallesi'nde hizmete alınan Gençhane (Altınkent Gençlik Merkezi) günlük 90 genci ağırlıyor. Önümüzdeki yıllarda bir çok mahallede yeni gençhaneler açacak olan Başiskele Belediyesi daha fazla gence hizmet vermeyi hedefliyor. Hizmete alınan Mobil Hizmet Aracı (GENÇBÜS) ile de kilometrelerce yol kat edilerek, ilçenin dört bir köşesinde yüzlerce çocuğa hizmet verdi.

Müzik okulları

4 - 29 yaş arası tüm genç ve çocuklara hitap edecek ücretsiz müzik eğitimleri de veren Başiskele Belediyesi, müzik okullarında şan eğitimi, gitar, bağlama, piyano, çocuk ve gençlik korosu, ritim grubu gibi çeşitli müzik dallarında 1250 gencin yeteneklerini keşfetmelerine imkan sağladı.

Çocuk Üniversitesi 2. etabı

Kocaeli Üniversitesi ile ortak olarak yürütülen Başiskele Çocuk Üniversitesi'nin de kapasitesi arttırılarak 2. etabı açıldı. Üniversitenin uyguladığı zeka testleri ile komşu şehirlerden dahi öğrencilerin de rağbet gösterdiği Çocuk Üniversitesi, geleceğin dahilerini çıkarabilmek adına bu yıl 991 öğrenciye eğitim hizmeti verdi.

Çocuk Akademesi

Başiskele'de yaşayan çocukların robotik kodlamadan ebru sanatına, dramadan temel yaşam becerilerine, akıl oyunlarından bilimsel çalışmalara kadar birçok branşta eğitim aldığı, eğlenerek öğrendiği bir eğitim merkezi olarak hizmete açılan Başiskele Çocuk Akademisi'nde 957 öğrenci eğitim gördü.

Kitaphane

İlçenin en kalabalık mahallerinden Barbaros Mahallesi'nde ve birçok mahallenin kesişme noktası olma özelliğine sahip bir alanda kaba inşaatı bitmek üzere olan halk kütüphanesi Kitaphane, gençlerin dört gözle beklediği çalışmalardan biri. Gençlere göre dizayn edilen Kitaphane, modern mimarisiyle de hem kente hem de gençliğe değer katacak.

Çocuk kütüphanesi

İlçenin ilk çocuk kütüphanesini Serdar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda hizmete açan Başiskele Belediyesi, binlerce çocuk kütüphanesiyle kısa bir sürede 2230 minik kitapseveri ağırladı. Çocuklar burada sadece kitap okumuyor, Başiskele Çocuk Üniversitesi eğitmenlerinin hazırladığı eğitim programları çerçevesinde her hafta bir etkinlik ve atölye çalışmaları da gerçekleştiriyor.

Kadın erkek spor salonları

İlçenin dört bir tarafında yer alan kadınlara ve erkeklere ayrı ayrı hizmet veren 12 spor salonunda, korona virüs tedbirlerine uygun olarak 5514 genç ve kendini genç hisseden vatandaşlar spor yaptı. Yaz kış spor okulları Başiskele'de ikamet eden 4-16 yaş arasındaki çocuklar için yaz-kış spor okulları açıldı. Sporda yetenekli çocukların keşfedilmesini de sağlayacak spor okullarında 2422 öğrenci satranç, yüzme, karate, basketbol, voleybol, masa tenisi ve cimnastik gibi spor dallarında uzaman eğitmenlerce eğitimler aldı.

Tepecik Kamp Merkezi

Doğayla iç içe bir ortamda sadece gençlerin kullanabileceği alanda gençlerin gruplar halinde konaklayarak spor ve eğitim yapabildikleri Tepecik Kamp Merkezi, 2021 yılında 200 genci misafir etti.

Çocuk Trafik Eğitim Parkı

Barbaros Mahallesi'nde eğitim alanı olan Başiskele Çocuk Trafik Eğitim Parkı, miniklerin daha erken yaşta trafik kurallarını yaşayarak ve eğlenerek öğrenmelerini sağlıyor. En zor trafik kurallarının bile çocuklar tarafından kolaylıkla öğrenebildiği trafik eğitim parkını, 2021 yılında çevre ilçelerden gelen öğrenciler dahil 1721 öğrenci ziyaret etti.

Gençlerle programlar

Belediye Başkanı Yasin Özlü de, "Gençlerle Baş Başa" programları kapsamında ilçedeki okulları tek tek gezerek gençlerle bir araya geliyor. Gerçekleşen toplantılarda bilgi ve deneyimlerini anlatan Başkan Özlü, öğrencilerin fikir ve görüşlerini dinledi. Başkan Özlü, bu yıl 757 öğrenci ile bir araya geldi.

Yeni nesil kartvizit

Başkan Özlü, yeni nesil kartvizit ile içerisinde 1 GB hediye internet bulunan kartları karşılaştığı gençlere dağıttı. Gençlerin internete daha kolay erişebilmelerini sağlayan uygulama ile yüzlerce genç, 1 GB hediyeli kartvizitlerden internete erişim sağladı. - KOCAELİ

Genc-i Ala'dan 2021'de binlerce genç faydalandı
Genc-i Ala'dan 2021'de binlerce genç faydalandı
Genc-i Ala'dan 2021'de binlerce genç faydalandı
Genc-i Ala'dan 2021'de binlerce genç faydalandı
Genc-i Ala'dan 2021'de binlerce genç faydalandı

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Başiskele, gençlik, Müzik, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Genc-i Ala'dan 2021'de binlerce genç faydalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Genc-i Ala'dan 2021'de binlerce genç faydalandı - Son Dakika
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