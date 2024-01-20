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Genç Kızılay Genel Başkanı Bilecik'e ziyarette bulundu - Son Dakika
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Genç Kızılay Genel Başkanı Bilecik'e ziyarette bulundu

Genç Kızılay Genel Başkanı Ömer Faruk Çalışkan, Genel Başkan Yardımcıları Utku İlhan ve İbrahim Hayal ile birlikte Bilecik'e gelerek çeşitli ziyaretlerde bulundu. Ziyaretler kapsamında Türk Kızılay'ı Bilecik Şube Başkanı Sevcan Uzun'u ziyaret ettiler ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde öğrencilere çay ikramında bulundular. Genç Kızılay Genel Başkanı, Bilecik Kızılay Gönüllüleri ile yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve gönüllülere teşekkür etti.

Genç Kızılay Genel Başkanı Bilecik\'e ziyarette bulundu
20.01.2024 - 10:56,  Güncelleme: 10:58
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Genç Kızılay Genel Başkanı Ömer Faruk Çalışkan, bir takım ziyaretler için Bilecik'e geldi.

Genç Kızılay Genel Başkanı Ömer Faruk Çalışkan, Genel Başkan Yardımcıları Utku İlhan ve İbrahim Hayal Bilecik'e gelerek, bir takım ziyaretlerde bulundular. Heyet ilk olarak Türk Kızılay'ı Bilecik Şube Başkanı Sevcan Uzun'u makamında ziyaret etti. Ardından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ne geçerek, Kızılay Mobil Aracı'ndan üniversite öğrencilerine çay ikram ettiler. Bilecik Kızılay Gönüllüleri ile tanışıp yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Genç Kızılay Genel Başkanı Ömer Faruk Çalışkan, yürütülmüş olan tüm faaliyetler için gönüllülerimizi tebrik etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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