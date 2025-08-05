Genç Kızılay\'ın Erzurum\'da Düzenlediği Kamp Programı Başarıyla Tamamlandı

Türk Kızılay Genel Merkez Genç Kızılay öncülüğünde, Palandöken Teke Deresi mevkiinde üç gün boyunca devam eden, Genç Kızılay Erzurum ev sahipliğinde düzenlenen kamp programı başarıyla tamamlandı.

Erzurum, Ardahan, Bayburt, Iğdır, Artvin, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kars, Ordu, Rize ve Trabzon illerinden gelen 300 genç gönüllü, Kızılay Afet Çadırlarında konaklayarak; afetlere hazırlık, yaşam kurtarma, güvenlik, koordinasyon ve iş birliği gibi alanlarda üç gün boyunca eğitim ve farkındalık faaliyetleri uygulamalı olarak yapıldı. İlk gün Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve İl Merkezi Başkanı Dr. Hüseyin Bekmez ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla, Tekederesi Göleti çevresinde sabah yürüyüşü gerçekleştirdi.

İkinci gün Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Merkezi Başkanı Dr. Hüseyin Bekmez ve yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile uygulamalı çadır kurma ve ekip çalışmaları gerçekleştirildi. Jandarma Arama Kurtarma JAK ekipleri tarafından gönüllülere deprem - sel gibi afet acil durumlarda nasıl davranılması ve neler yapılması gerektiği konusunda eğitim verdi. UMKE, İTFAİYE, SAK, AFAD ekipleri tarafından belirli program dahilinde kullandıkları envanter tanıtımı yapılarak, her bir birim kendi eğitimini uygulamalı olarak gerçekleştirdi.

Kampın son günü çevre illerden gelen katılımcı gönüllülere Erzurum'un kültürel mirasını tanımalarını sağlamak amacıyla; Abdurrahman Gazi Türbesi, Aziziye - Mecidiye Tabyaları, Çifte Minareli Medresesi, Erzurum Kalesi ve Önü içeren gezi programı yapıldı. - ERZURUM