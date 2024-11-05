Genç Kızın Cesur Tepkisi Sosyal Medyada Gündem Oldu

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Batman Belediyesine kayyum kararını protesto etmek için halk otobüslerini belediye binasına yönlendiren sürücüye sert çıkış yapan genç kız, "Burası Türkiye, Kürdistan'da yaşamıyorsun" diyerek tepki gösterdiği video sosyal medyada büyük takdir topladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün terörle iltisaklı olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşen 6 yıl 3 ay hapis cezası ve yürütülen terör soruşturmaları dahilinde görevden alınmasının ardından belediye binası etrafında güvenlik önlemleri alındı. Kararın ardından izinsiz yürüyüş yapan DEM Partililer, polisin uyarılarına rağmen belediye önünde toplanarak taş ve sopalarla polislere saldırdı. DEM Partinin talimatlarıyla halk otobüslerini içindeki yolcularıyla birlikte belediye önüne çekmek isteyen otobüs sürücülerine ise yolculardan tepki geldi.

Otobüste bulunan ve sınava yetişmek istediğini belirten genç kız, otobüs şoförüne "Ya sen ne diyorsun. Sınav var diyoruz. Ne Kürdistan'ından bahsediyorsun? Sen Türkiye'de yaşıyorsun, Türkiye'de farkında mısın? Cahil ya. Burası Kürdistan değil" diye çıkışması sosyal medyada vatandaşlardan büyük takdir topladı. - BATMAN