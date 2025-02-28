Genç Kızın Düşen Telefonu Dalgıçlar tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Yerel

Genç Kızın Düşen Telefonu Dalgıçlar tarafından Kurtarıldı

Antalya'da, genç kızın ırmağa düşen 42 bin liralık telefonu, dalgıçlar tarafından çalışır halde çıkarıldı.

28.02.2025 17:12
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Genç kızın ırmağa düşürdüğü telefon dalgıçlar tarafından çıkartıldı

42 bin liralık telefon ırmaktan çalışır halde çıkarıldı

ANTALYA - Antalya'da Manavgat Köprüsü yakınlarında genç kızın ırmağa düşürdüğü telefon, Side Sualtı Arama ve Kurtarma ekibi tarafından sudan çıkarıldı. Çalışır halde bulunan telefonuna yeniden kavuşan genç kız, "Arkadaşlarımla otururken yanımdaki telefonuma ayağım değdi ve telefonum ırmağa düştü. Telefonumun değeri 42 bin lira. Kurtarma ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Manavgat ilçesinde, Aşağı Hisar Mahallesi'nde ırmak kenarındaki iskelede arkadaşlarıyla oturan genç kız, cep telefonunu suya düşürdü. Olayın ardından bölgede bulunan vatandaşların, daha önce yaşanan benzer bir olayda Side Sualtı Arama ve Kurtarma (Side SAK) ekibininin yardımcı olduğunu belirtmesi üzerine genç kız Side SAK ekibini arayarak yardım istedi.

Irmağa düşen telefonu dalgıç çıkardı

Bölgeye gelen su altı kurtarma ekibinden bir dalgıç, telefonun düştüğü noktaya dalış yaparak cihazı sudan çıkardı. Telefonuna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan genç kız "Arkadaşlarımla otururken yanımdaki telefonuma ayağım değdi ve telefonum ırmağa düştü. Kurtarma ekibinden yardım istedik. Geldiler ve telefonumu sağlam bir şekilde bana teslim ettiler. Telefonumun değeri 42 bin lira. Kurtarma ekibine teşekkür ediyorum" dedi. Bu olaydan bir gün önce de bir gencin telefonunun ırmağa düştüğü ve yine Side SAK ekibinin başarılı bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Genç Kızın Düşen Telefonu Dalgıçlar tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

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