Genç Yazar Sudem Lara'nın İkinci Kitap Heyecanı - Son Dakika
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Genç Yazar Sudem Lara'nın İkinci Kitap Heyecanı

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20 yaşındaki Sudem Lara Demir, yazarlık kariyerine ilkokulda başladı ve 3. kitabını çıkarmaya hazır.

14.01.2025 10:55
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İlkokuldan gelen yazma tutkusuyla 20 yaşında 3'üncü kitabını hazırlıyor

Liseyi bitirdikten sonra üniversite okumak yerine yazarlık ile kariyerine yön verdi

Sudem Lara Berivan Demir:

"Daha fazla okuyucuyla kitaplarımı buluşturmak istiyorum"

"Kitap yazarken takıldığım yerler olduğunda annemden fikir alıyorum"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de liseden mezun olduktan sonra üniversite okumak yerine ilkokulda başlayan yazma tutkusunun peşinden giden Sudem Lara Berivan Demir (20), kariyerini yazarlık yaparak şekillendirmeye gayret ediyor.

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olan Sudem Lara Berivan Demir, ilkokul öğretmenin yazdırdığı küçük hikayelerle 15 yaşında kitap yazmaya başladı. Daha sonrasında kendisini geliştirmeye çabalayan ve yazma tutkusunu kariyerini şekillendirmek için kullanan Demir, ilk çıkarttığı kitabıyla geçtiğimiz yıl bir fuarda okuyucularıyla buluştu. Üniversite okumak yerine gece gündüz demeden yazdığı kitaplarla geleceğine yön veren genç yazar, yakın bir tarihte de 2'nci kitabını çıkarttı. Kitapları hazırlarken takıldığı yerler olduğunda annesinden destek alan Demir, şimdi ise 3'üncü kitabını piyasaya sürmeye hazırlandığını belirtti.

"Daha fazla okuyucuyla kitaplarımı buluşturmak istiyorum"

'Karanlıktaki Işık' isimli ilk kitabını 18 Kasım 2024 tarihinde çıkarttığını dile getiren Sudem Lara Berivan Demir, "İlkokul hocamın yazdırdığı küçük hikayeler beni bu süreçte yönlendirmişti. 15 yaşında başladığım ilk kitabı 17 yaşında bitirdim. Daha sonrasında da kitap fuarına çıktığımda ikinci kitabımı yıl sonu çıkaracağıma okurlarıma söz vermiştim. Bu sözümü tuttum, ikinci kitabım 'Fısıltı'yı çıkardım. Şimdi hedefim, daha çok fazla kitaplara yönlenmek ve daha fazla okuyucuyla kitaplarımı buluşturmak" dedi.

"Üniversite okumayı düşünmüyorum"

Gününün büyük bir bölümünü kitap yazmaya ayırdığını dile getiren Demir, "7/24 kitapların içinde boğuşuyorum, kurgularla savaşıyorum. Yepyeni şeyler çıkartmaya çalışıyorum. O yüzden benim için kitaptan fazla bir şey yok. Şimdilik üniversite okumayı düşünmüyorum. Okuyucularla kitaplarımı buluşturmak istiyorum. Kariyerime roman yazarı olarak yön vermeyi düşünüyorum. Şu an 3'üncü kitabımın yazım aşaması tamamen bitti. Sadece biraz düzenleme lazım. Bayağı sürpriz bir kitap olacak. Gece gündüz hiç uyumadan yazdığım 2 buçuk ayda yazımını bitirdiğim bir kitap. Sabah uyandım ve uyandığım an aklıma gelen bir kurguydu. Anında bunu kitap haline getirdim. Konusu psikolojik gerilimle ilgili" şeklinde konuştu.

"Kitap yazarken takıldığım yerler olduğunda annemden fikir alıyorum"

Bu süreçte annesinin hep kendisine destek olduğuna dikkat çeken Demir, sözlerine şöyle devam etti:

"Tüm kitaplarımın yazım sürecinde yanımda olan kişi, kahramanım, bana yön veren, ağlasam da, mutlu olsam da benim yanımdan hiç ayrılmayan, ne olursa olsun derdimi tasamı dinleyen kişi annemdir. Bir şeye takıldığımda gidip ona soruyorum. O da bana tavsiyelerde bulunuyor, beni toparlamaya çalışıyor. Kitap bittiğinde eline alıyor, okuyor ve beni güzelce değerlendiriyor. Beni kızı olarak değil, bir okuyucu olarak eleştirmesi hoşuma gidiyor.

Genç Yazar Sudem Lara\'nın İkinci Kitap Heyecanı
Kaynak: İHA

Berivan Demir, Kültür Sanat, Edebiyat, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Genç Yazar Sudem Lara'nın İkinci Kitap Heyecanı - Son Dakika

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