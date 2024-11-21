Genç Yetenekler Sergisi Açıldı

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Bitlis'in Tatvan Gençlik Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan "Genç Yetenekler Karma El Sanatları Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Tatvan Yaşam AVM giriş katında yapılan açılışa, Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir ve ilçe protokolü katıldı. Üç gün boyunca açık kalacak olan serginin açılışını yapan Kaymakam Demir, sonrasında sergiyi gezerek emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Açılan sergi, kursiyerlerin el sanatları alanındaki yeteneklerini sergilemelerine imkan tanırken, aynı zamanda ziyaretçilerle bir araya gelmelerini sağlamış oldu. - BİTLİS