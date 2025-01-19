Gençler Camileri Temizliyor - Son Dakika
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Yerel

Gençler Camileri Temizliyor

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Pazaryeri'nde gönüllü gençler cami temizliği yaparak topluma hizmet ediyor. Destek sürdürülecek.

19.01.2025 12:06
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Gençlik Merkezi gönüllüleri gönülleri fethetmeye devam ediyor

BİLECİK - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde gönüllü gençler ilçe merkezinde ve köylerdeki camileri temizleyip gönülleri fetih etmeye devam ediyor.

Pazaryeri İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğünce oluşturulan proje çerçevesinde Pazaryeri Gençlik Merkezi gönüllü gençlerinden oluşan üniversite, lise ve ortaokul öğrencileri, her hafta bir camide buluşup temizlik yapıyor. Bu hafta ilçeye bağlı 113 nüfuslu Gümüşdere köyünde bir araya gelen gençler, köy camisini baştan aşağı temizledi, yakacak odunları kesti.

Pazaryeri Gençlik Merkezi gönüllü gençlerinin cami temizleme projesine Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman'da destek verirken, Gümüşdere köyündeki programda İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Lütfü Akyüz, İlçe Müftüsü Dr. Şefik Gedik, İlçe Mal Müdürü Taner Güney'de gönüllü gençler ile birlikte cami temizledi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Lütfi Akyüz, "Gençlik ve Spor ilçe müdürlüğü olarak Gençlik ve Spor Bakanlığımızın gönüllülük hareketleri kapsamında Pazaryeri İlçemizin Gümüşdere Köyü'müzde Cami temizliği ve çevre temizliği yapmak için İlçe Müftülüğümüz ve okullarımızın desteği ile Gümüşdere Köyü'müze geldik temizliğimizi yaptık. Bu örnek bir davranış temizlik anlamında ve köylü vatandaşlarımızla kaynaşmak anlamında güzel bir etkinlik. Köy muhtarımıza ve bize yardım eden destek veren bütün teşkilatlara teşekkür ediyorum. Devam edecek bu çalışmalarımız inşallah" diye konuştu.

Gençler Camileri Temizliyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gençler Camileri Temizliyor - Son Dakika

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