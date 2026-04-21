Gençler Geleceğin Mimarları

Zonguldak İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, AK Parti İl Gençlik Kolları yönetimini ağırladı. Karaveli, gençlerin ülkenin geleceğinde en önemli rolü üstlendiğini vurguladı.

AK Parti Zonguldak İl Gençlik Kolları Başkanı Feyyaz Öz ve yönetim kurulu üyeleri, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli'yi ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karaveli, gençleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Karaveli açıklamasında, gençlerin ülkenin yarınlarını şekillendiren en önemli güç olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Gençlerimiz geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın en güçlü mimarlarıdır. Fikirleri ve enerjisiyle Türkiye'nin daha ileriye taşınacağına inandıklarını belirterek, her zaman gençlerin yanında olacağız."

Ziyaretten dolayı teşekkür eden Karaveli, gençlik kolları yönetimine çalışmalarında başarılar diledi. - ZONGULDAK