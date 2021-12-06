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Gençler "Gönüllüler Festivali"nde buluştu - Son Dakika

Gençler "Gönüllüler Festivali"nde buluştu

06.12.2021 11:55
Gençler "Gönüllüler Festivali"nde buluştu

Gemlik Kent Konseyi Gençlik Meclisi, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde sivil toplum ve gönüllü çalışmalar alanında uzman beş konuşmacıyı ağırladı.

Gemlik Kent Konseyi Gençlik Meclisi, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde sivil toplum ve gönüllü çalışmalar alanında uzman beş konuşmacıyı ağırladı.

Kurulduğundan bu yana ses getiren etkinlikler gerçekleştiren Gemlik Kent Konseyi Gençlik Meclisi, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde önemli bir program daha gerçekleştirdi. "Genciz, Festivaldeyiz" sloganıyla bir araya gelen gençler, Gönüllüler Günü'nde önce panel, ardından müzik ve eğlence dolu bir program düzenledi.

Gençlik Meclisi'nin çağrısıyla çoğunluğu üniversite öğrencisi olan elli gencin katıldığı programda ab-ilan.com editörü Simay Karaduman, e-Gençlik Derneği Başkanı Kemal Uysal, TEMA gönüllüsü Gülden Bezirgan, İhtiyaç Haritası Sosyal Etki Sorumlusu Bahadırhan Gökmen ile Toplum Gönüllüleri Vakfı Mezun Komitesi Üyesi Cansu Nacar konuşmacı olarak yer aldı.

Program açılışında söz alan Gemlik Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Deniz Gül, katılımcılara hoş geldiniz diyerek gençlerin Dünya Gönüllüler Günü kutladı. Sivil toplum çalışmalarından bahseden Gül, Gemlik Kent Konseyi'ne nasıl katıldığını anlattı. Gül şöyle konuştu: "Kent Konseyleri, bulundukları yerlerdeki sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile kurulan, kentin ihtiyaçlarına çözüm bularak talepleri resmi kurumlara ulaştırmayı amaçlayan kuruluşlar. Bizler ne istiyoruz? Kendine inanan, güvenen, topluma faydası olacak gençlerle birlikte kentimizin ihtiyaçlarına çözüm bulmak ve söz sahibi olmayı amaçlıyoruz. Hiçbir siyasi kurumun ya da derneğin kuruluşu değiliz. Hepsine eşit mesafedeyiz. Ekibimizi kurduktan sonra ziyaretlerde bulunarak kendimizi tanıttık. Profesyonelleşme yönünde adımımızı bugün atıyoruz. Bu program bir başlangıç olacak. Sonrasında ilerleyerek çalışmaya devam edeceğiz."

Gençlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Gemlik Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya, ise "Gençlik Meclisimiz her hafta bir program gerçekleştiriyor. Bu program için en az sizler kadar heyecanlıyım. Bu gün UNESCO tarafından belirlenmiş Dünya Gönüllüler Günü. Tüm işlerimiz gönülden yapılırsa anlam kazanıyor. Gönüllü çalışmalar topluma ciddi katkılar sağlıyor. Sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Uzman konuşmacılar tecrübelerini paylaştı

Programda Simay Karaduman, üniversite öğrencilerinin Avrupa ülkelerinde katılabilecekleri gönüllü çalışmalar ve başvuru süreçleri hakkında bilgi verdi. Kemal Uysal ise Kent Konseyleri ve diğer sivil toplum çalışmaları hakkında tecrübelerini paylaştı. Gülden Bezirgan, TEMA vakfının doğayı koruma ve ağaçlandırma çalışmaları hakkında sunum gerçekleştirirken Bahadırhan Gökmen gerçekleştirdikleri sosyal destek faaliyetlerini aktardı. Cansu Nacar ise Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın gerçekleştirdiği sosyal destek ve yardım çalışmalarını paylaştı.

Katılım sonunda konuşmacılara ve dinleyicilere katılım belgesi verildi. Konuşmaların ardından etkinlik alanına geçen gençler, çay ve kahve ikramı ve Gemlikli müzik grubu Risus'un seslendirdiği parçalar eşliğinde keyifli dakikalar yaşadılar. - BURSA

Gençler Gönüllüler Festivali nde buluştu
Gençler Gönüllüler Festivali nde buluştu
Gençler Gönüllüler Festivali nde buluştu
Gençler Gönüllüler Festivali nde buluştu

Kent Konseyi, Üniversite, Aralık, Müzik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gençler 'Gönüllüler Festivali'nde buluştu - Son Dakika


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