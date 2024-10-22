Gençler için Güvenlik Semineri

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Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gençlerin güvenlik konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen "Biliyorum Güvendeyim" Projesi içerisinde düzenlenen söyleşi programları devam ediyor.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destek verdiği proje kapsamında Mucur Meslek Yüksekokulu'nda söyleşi düzenlendi. Yoğun ilginin gösterildiği söyleşi de öğrenciler merak ettiği sorulara cevap aradı. KADES, UYUMA ve SİBERAY gibi kadına yönelik şiddetin önlenmesi, madde bağımlılığıyla mücadele ve siber güvenlik gibi konularda bilgilendirmelerde bulunan uzman polisler, gençlerin günlük yaşamda karşılaştıkları güvenlik sorunları ve talepleri dinledi. - KIRŞEHİR