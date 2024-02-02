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Sağlıklı yaşam ve tıp kampı için Muğla'ya gelen gençler Muğla'nın tarihi ve doğal güzelliklerini keşfediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 8. Tematik 'Sağlıklı Yaşam ve Tıp Kampı' Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonunda devam ediyor. Menteşe Şems-i Ana Kız Öğrenci Yurdunda 29 Ocak 'ta başlayan kamp programı çerçevesinde Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlere alanında uzman hocalar tarafından bilgi ve birikimleri aktarılıyor, çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Gençler ayrıca Muğla'nın tarihi ve doğal güzelliklerini de keşfetmeye devam ediyor. Kampın ilk gününde Ula Akyaka'da tekne turuna katılan gençler ardından çevre temizliği yapmıştı. Sağlıklı Yaşam ve Tıp Kampına katılan 135 genç Yatağan Stratonikeia Antik Kenti'ni rehber eşliğinde gezerek tarihe yolculuk eden gençler ardından Bodrum Antik Tiyatroyu gezen gençler Muğla'yı tanımaya devam ediyor. - MUĞLA